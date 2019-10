Marco De Benedetti | Gedi non è una barca senza timoniere

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “Non siamo un gruppo sconquassato, non siamo un gruppo da risanare, non siamo una”. È quanto si legge in una lettera inviata ai dipendenti del gruppodal presidenteDe, il quale sottolinea che insieme al fratello Rodolfo e all’ad di Cir Monica Mondardini continuerà “con impegno a svolgere il nostro ruolo di azionisti della società in modo da garantirle il miglior futuro”.Il presidente sottolinea che l’intervista concessa dal padre Carlo Deal Corriere della Sera contenga “un attacco a mio fratello Rodolfo e a me, un tema per noi doloroso, che sui colloca sul piano personale e sul quale desidero non formulare commenti”. Tuttavia, “i giudizi pronunciati sul gruppo - sempre contenuti nella lettera - sono infondati e gravi”. Nella lettera si sottolinea anche ...

