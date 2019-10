Maltempo | violento temporale sul ponente di Genova | allagamenti diffusi

Maltempo Sicilia : violento acquazzone a Palermo : Un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio su Palermo, causando allagamenti e disagi alla circolazione stradale in diversi punti della città. Diverse segnalazioni sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Sicilia: violento acquazzone a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Violento Maltempo in Grecia : grandinata paurosa a nord di Atene! : La bassa pressione che ha attraversato la nostra penisola fra ieri e oggi apportando molti temporali e un brusco abbassamento delle temperature, ha raggiunto l'area ellenica nel corso delle ultime...

Maltempo in Sicilia - violento temporale a Messina : 66mm a San Michele - esonda torrente : Il violento temporale che ha colpito Messina oggi pomeriggio ha provocato danni e disagi a San Michele, dove sono caduti 66mm di pioggia e il torrente è straripato. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in soccorso dei residenti. A Messina centro, invece, sono caduti 46mm di pioggia con pesanti allagamenti nella zona centrale e meridionale della città. In Provincia spiccano i 64mm di Naso, i 59mm di Torregrotta e i 41mm di Brolo. Ecco le pagine ...

Maltempo Napoli : violento nubifragio - allagata stazione sotterranea : A causa dei danni causati dal Maltempo, dalle 4 di oggi è sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra: il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha provocato l’allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi, con erosione della massicciata, e guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Sul posto sono intervenute le ...

Violento Maltempo in Spagna : un tornado colpisce Guardamar del Segura (Alicante) : Vi abbiamo raccontato nelle ultime ore della forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sull'area sud-orientale della Spagna e nello specifico nell'area a Sud di Valencia. Poco fa è arrivata...

Freddo e Maltempo al Nord : violento nubifragio a Udine - tromba d’aria a Jesolo [FOTO e VIDEO] : La domenica tipicamente autunnale di oggi prosegue con una serata di forte maltempo al Nord. Un violento nubifragio ha colpito Udine dove sono caduti oltre 70mm di pioggia e la temperatura è crollata a +13°C, dopo una massima di appena +18°C. Forte maltempo in tutto il Nord/Est (spiccano gli 81mm di Alano di Piave), e sempre nel pomeriggio (intorno alle 16:30) una tromba d’aria ha attraversato il litorale di Jesolo, mentre il mare era in ...

Maltempo a Ferrara : violento nubifragio allaga la città - anche il Duomo invaso dall’acqua : Un violento nubifragio accompagnato a tratti anche da forti raffiche di vento, si è abbattuto su Ferrara nel pomeriggio di venerdì causando notevoli disagi. Una vettura con madre e bimba è rimasta intrappolata in un sottopasso ed è sta soccorsa dalla polizia. Decine le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo : violento temporale nel Cagliaritano e nel Sulcis : Strade, scantinati e negozi allagati. Sono già decine le chiamate ai vigili del fuoco per il violento temporale che si è abbattuto nel Cagliaritano e nel Sulcis. Pioggia intensa accompagnata da lampi e tuoni, come avvenuto due giorni fa. Allagamenti vengono registrati a Sestu, all’interno del centro commerciale La Corte del Sole, lungo la statale 131 tra Cagliari e Elmas, nella zona dell’aeroporto, dove stanno operando le pattuglie ...

Previsioni meteo - massima allerta su diverse regioni : violento Maltempo tra lunedì e martedì [MAPPE e DETTAGLI] : Possibile drastico impatto su diverse regioni italiane di un nucleo nordatlantico per inizio settimana. Da un po’ di giorni, i modelli stanno propinando questo affondo più deciso dal Nord Europa, dopo altri apripista nel corso del fine settimana. In particolare, il modello europeo ECMWF propone un cavo d’onda piuttosto tagliente che dall’Europa centrale, Germania, settori elvetici, affonderebbe sul nostro bacino con asse ...

Maltempo : violento nubifragio su Cagliari - allagamenti e disagi : Un violento nubifragio si è abbattuto su Cagliari e zone limitrofe provocando allagamenti e disagi per il traffico. Molte strade sono state invase dall’acqua e arrivano segnalazioni di semafori non funzionanti, compreso quello della metropolitana di superficie nella zona di Monserrato. allagamenti anche nella centrale via Roma. Centralini dei vigili del fuoco ingolfati dalla chiamate per richiesta di intervento. Al momento la situazione ...