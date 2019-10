IMU | il titolare del diritto di abitazione è obbligato al pagamento dell' imposta

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Se il proprietario di un immobile concede ad un terzo soggetto ildiin quello stesso immobile, rimanendo di fatto nudo proprietario, sarà ildeldia dover farsi carico del'IMU, anche se, per errore del Comune di residenza, i bollettini per ilsiano intestati al nudo proprietario. Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella Sentenza n° 3312/11/2019. I fatti che hanno portato alla pronuncia La Commissione Tributaria Provinciale meneghina si è trovata di fronte al ricorso presentato da una cittadina milanese contro degli avvisi di accertamento notificatigli dall'Agenziae Entrate per il mancato versamento'IMU per l'anno di2013. La contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento facendo notare che, al momento di acquistare l'immobile oggetto ...