“Ha fatto le valigie al volo” Eva Grimaldi | finalmente la verità sull’addio tra lei e

Detto Fatto - Jonathan Kashanian gela Bianca Guaccero in diretta : “Hai un flirt con Fabrizio Moro?” : Momenti di imbarazzo nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto su Rai 2. Era il momento della rubrica di gossip quando Jonathan Kashanian ha spiazzato tutti facendo una domanda molto personale che ha lasciato senza parole la conduttrice, Bianca Guaccero. Il tema era “Vip canterini” e l’ex gieffini ha Fatto sentire una canzone di Fabrizio Moro in cui si sente anche una voce femminile, quella proprio di Bianca Guaccero, ...

Siria - i curdi chiedono corridoi umanitari per i civili e accusano la Turchia : “Ha usato fosforo e napalm”. Ankara smentisce : “Mai fatto” : “Sospettiamo che armi non convenzionali vengano usate contro i combattenti” curdi dalla Turchia, durante l’assedio a Ras al Ayn. È la denuncia via Twitter Mustafa Bali, capo della comunicazione delle Syrian Democratic Forces (Sdf) a guida curda. Concetto ribadito in un successivo comunicato delle Sdf: “L’aggressore turco sta usando tutte le armi disponibili contro Ras al Ayn – si legge – Di fronte ...

“Ha fatto piangere Harry”. Meghan Markle - ormai tutti notano quello che sta succedendo alla duchessa : Da qualche tempo in tanti si sono accorti di un aumento di peso di Meghan Markle. La duchessa di Sussex e moglie di Harry è ingrassata. Perché? È probabile che la Markle non abbia ancora perso il peso accumulato durante la gravidanza. Ricordiamo che Meghan è diventata mamma di Archie il 6 maggio 2019, quindi appena 5 mesi fa. Ed è normale che una mamma che ha da poco partorito non sia ancora ritornata alla forma fisica che aveva prima della ...

Sinisa Mihajlovic - la commovente dedica della figlia : “Ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva” : Una foto del padre, in bianco e nero, con la mano sul cuore e il cappello in testa, ovviamente in un campo di calcio, e, nella didascalia, poche toccanti parole: “Mio padre non m’ha mai detto come vivere, ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva. E anche se tu non fossi il mio, se anche fossi per me un estraneo, per te stesso egualmente t’amerei”. È la dedica fatta da Viktorija Mihajlovic al padre Sinisa, l’ex calciatore serbo ora ...

Trieste - sparatoria davanti alla questura : morti due poliziotti. Fermati il killer e il fratello : “Ha sfilato arma e fatto fuoco a bruciapelo” : Due poliziotti sono morti in una sparatoria avvenuta in questura a Trieste. Un terzo collega è rimasto ferito di striscio a una mano. Il killer e suo fratello, sospettati di una rapina avvenuta qualche ora prima, sono entrambi stati Fermati dopo aver tentato la fuga. Uno dei due è ferito. I due fratelli, spiega la polizia, erano stati accompagnati in questura da personale delle volanti dopo “un’attività di ricerca del responsabile della ...

Ancelotti ha ragione - Milik e Lozano “Hanno fatto una buona partita” : Ha ragione Ancelotti, nel dire di aver visto “bène” sia Lozano che Milik. E se con il Cagliari ci è andata malissimo, e con il Brescia si è tremato sì, ma solo perché ad un certo punto il nevrotico Mertens ha insensatamente fallito il tre a zero, ecco che adesso contro il Genk sembra sia successo un mezzo guaio, mentre semplicemente, come già accaduto, non si è concretizzata nessuna delle cinque pulitissime occasioni create dal Napoli. Napoli ...

Eva Henger - la figlia Mercedesz sbotta : “Ha fatto un caso di stato” : Mercedesz Henger stufa: arriva la replica alle accuse di Eva Che Eva Henger non approvi la relazione nata tra sua figlia e Lucas Peracchi non è di certo un mistero. L’ex stella del cinema a luci rosse ha fatto numerose dichiarazioni sull’ex tronista di Uomini e Donne, dichiarazioni piuttosto gravi a cui soltanto ora Mercedesz Henger ha trovato la forza di replicare. Intervistata da Novella 2000, la fidanzata di Lucas Peracchi ci ha ...

Gli auguri di Tony Iommi a James Hetfield per il suo ricovero : “Hai fatto la scelta migliore” : Una dedica appassionata di Tony Iommi a James Hetfield è comparsa nelle ultime ore sui canali social dell'ex Black Sabbath, a seguito della notizia del ricovero del frontman dei Metallica al rehab per i suoi problemi legati alla dipendenza da alcol. Per tale motivo i Four Horsemen hanno posticipato il tour in Australia e Nuova Zelanda durante il quale avrebbero dovuto condividere il palco con gli Slipknot di Corey Taylor. La band di Des Moines, ...

Lecco - ragazzi rompono un canestro e cercano il sindaco per ripagare il danno. “Hanno fatto lavori per il bene comune” : Spaccano il canestro di un giardino ma anziché fuggire si presentano dal sindaco, Matteo Colombo, 29 anni, per ripagare il danno. Una storia lontana da quelle che di solito occupano le pagine dei giornali e che è avvenuta a Valgreghentino, 3500 abitanti in provincia di Lecco. A rendere noto a tutti il gesto ci ha pensato l’amministrazione sulla pagina Facebook del Comune: “Un canestro rotto giocando una partita di basket. Spesso succede che si ...

EuroGames - parla Ettore Andenna : “Hanno rifatto Portobello - con Tortora morto. La Corrida - con Corrado morto. Rischiatutto - con Bongiorno morto. Io sono vivo…” : I Giochi Senza Frontiere sono tornati, anche se ora si chiamano EuroGames. Giovedì 19 settembre Canale 5 ha voluto rispolverare lo storico torneo di giochi tra Nazioni con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin, eppure in tanti hanno (ri)evocato il nome di Ettore Andenna. D’altronde, è inevitabile: il conduttore 73enne ha condotto più di mille puntate di Giochi Senza Frontiere, fino al 1996. “Mi avevano chiamato per chiedermi la ...

Sconcerti sulla Champions : “Ha fatto una gran partita contro i campioni d’Europa - sulla Juventus… : Il giornalista Mario Sconcerti é stato intervistato ai microfoni di Tmw Radio, commentando gli esordi in Champions per Napoli e Juventus: “Il Napoli giocava con i campioni d’Europa, gli ha dato filo da torcere. E’ stata una partita aperta fino al calcio di rigore. La Juve ha giocato bene a tratti, dove ha spesso sofferto contropiedi pericolosi. Negli ultimi 10 minuti c’è stato un black out.” PER LEGGERE TUTTE ...

“Hai fatto il bagno nella fogna?”. Alessia Marcuzzi mostra il lato b ma i commenti la distruggono : Avete visto, è iniziato Temptation Island Vip 2 con Alessia Marcuzzi. Ed è proprio la bellissima conduttrice che è al centro di una inutile polemica, in queste ore. Un gruppo di hater l’ha brutalmente umiliata sui vari social network. Per quale ragione? Nessun motivo, come sempre, si sono attaccati a un dettaglio senza dubbio sciocco. Per il momento Alessia Marcuzzi si trova in Sardegna impegnata con le registrazioni della seconda edizione di ...

Andria - Giovanni ucciso con un cavatappi per una mancata precedenza : “Ha fatto tutto lui” : Giovanni Di Vito, il 28enne di Andria morto dopo una lite per una precedenza, sarebbe stato ucciso con un cavatappi. Lo ha dichiarato Celestino Troia, 50 anni e con precedenti penali, fermato per il delitto, al giudice per le Indagini preliminari, a cui ha aggiunto: "Ha fatto tutto lui, mi ha seguito e io per difendermi ho usato uno di quei apribottiglia a spirale appuntiti. È stato lui ad avventarsi ed evidentemente a urtare il costato contro ...