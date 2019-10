Fuoco su Conte

Il cessate il Fuoco non cambia l'agenda a Bruxelles. La sfuriata di Conte contro Erdogan non entra in Consiglio : La notizia del cessate il fuoco tra curdi e turchi non cambia l’agenda dei leader europei riuniti a Bruxelles per il Consiglio di ottobre, sebbene venga accolta come buona notizia. L’offensiva di Erdogan nel nord-est della Siria resta l’ultimo punto in agenda, senza scossoni rispetto a quanto deciso lunedì scorso al Consiglio dei ministri dell’estero a Lussemburgo: embargo della vendita di armi ma lasciato alla ...

Primo passo su carceri evasori - più tasse su giochi. Conte - mano su Fuoco per coperture. Ecco la manovra da 30 miliardi : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mette "la mano sul fuoco" per le coperture della manovra. Le aliquota Iva non aumenteranno, il taglio del cuneo fiscale di 3 miliardi nel 2020 e 6 miliardi nel 2021 andra' tutto ai lavoratori, alle famiglie andranno 600 milioni, la quota 100 per le pensioni rimane invariata, nel 2020 il limite per l'uso dei contanti passera' da 3 a 2mila euro, confermata la lotta all'evasione fiscale. "Non vogliamo ...

Conte - Libia : subito cessate il Fuoco : 2.56 "Occorre rilanciare l'impegno verso una Libia pacificata, libera, democratica" e per questo "tutti devono dare il loro sostegno alla missione Onu. Nel suo intervento all'Onu, Conte ha citato la crisi libica auspicando "un cessate il fuoco urgente", per "riavviare un dialogo politico credibile e inclusivo, unico strumento per giungere a una soluzione di pace durevole". Conte ha sottolieato che "a 9 anni dalla caduta di Gheddafi,la ...

Che senso ha il “Fuoco amico” di Matteo Renzi sul governo Conte e perché è ineluttabile : Ventisei deputati e quindici senatori: è questa la forza parlamentare del nuovo movimento di Matteo Renzi, Italia Viva. Politicamente, però, il partito dell'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico vale molto di più, perché è determinante non solo per la tenuta del governo ma anche per la gestione dell'agenda politica.Continua a leggere