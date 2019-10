Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna analizza gli arbitraggi della domenica di campionato. Una giornata tutto sommato sufficiente per gli arbitri, l’unico a sbagliare (e a meritare 5) è, proprio l’che l’Aia vorrebbe far diventarea partire da gennaio 2020. Al 33′ minuto di Sampdoria-Roma, Bertolacci ferma Zaniolo con una forte gomitata vicino alla linea laterale. Nei pressi dell’azione c’è anche il quarto uomo, Giua. Il pugno del braccio destro di Bertolacci è chiuso, il che è “una discriminante per capirne volontà, intenzionalità e forza”.concede solo l’ammonizione. “Ecco, è l’ennesima istantanea di unche – per scelte assolutamente non meritocratiche – sarà promossoa gennaio (anni sulla carta d’identità: 38). Se a un futuroFifa sfugge un ...

napolista : CorSport: l'errore grave di #Maresca, che l'#Aia vuole diventi arbitro internazionale - ilNapolista - d_lampa10 : @EL10juve @CorSport 1/2 Già che scrive 'la Juventus vola ma il Bologna vuole il rigore' poi addirittura 'il giallo… - sscalcionapoli1 : L’accusa del CorSport su Juve-Bologna: “Nella confusione prosperano errore e sospetto! O è gravissimo non andare al… -