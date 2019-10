Bianca Guaccero bacchetta Jonathan Kashanian | “Attento a quel che dici”

Bianca Guaccero - scherzo a Carla Gozzi. E dimentica l’imbarazzo per Fabrizio Moro : Bianca Guaccero comincia la settimana di Detto Fatto con uno scherzo a Carla Gozzi che nasconde una tenera sorpresa. Il 21 ottobre la stylist compie gli anni – 57 per la precisione – e la presentatrice pugliese l’ha voluta sorprendere con un innocente scherzetto. Prima dell’inizio della puntata, Bianca ha trattato con freddezza la Gozzi, salutandola con sufficienza dietro le quinte e mantenendola a una certa distanza. Un ...

“Hey ma…”. Detto Fatto - gelo in studio tra Bianca Guaccero e Carla Gozzi : la verità viene fuori davanti a tutti : Una puntata che ancora un volta riserva delle sorprese quella di Detto Fatto. Bianca Guaccero ha avuto infatti una piccola discussione con Carla Gozzi, una dei nuovi tutor del programma. Tutto è partito proprio da Bianca Guaccero che, da qualche settimana, ha il suo bel da fare nel tenere sotto controllo l’esuberanza di Jonathan, nuovo opinionista e sempre su di giri. Tutto è cominciato nella mattinata di oggi, una mattinata diversa per Carla ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero fa uno scherzo e una sorpresa a Carla Gozzi : Detto Fatto, Bianca Guaccero fa uno scherzo e una sorpresa a Carla Gozzi. Ecco perché Carla Gozzi è una dei nuovi tutor di Detto Fatto. Lei, regina della moda e dello stile, si occupa di cambiare il look a coloro che si affidano alla trasmissione proprio per migliorare il proprio aspetto. E i suoi cambiamenti […] L'articolo Detto Fatto, Bianca Guaccero fa uno scherzo e una sorpresa a Carla Gozzi proviene da Gossip e Tv.

Detto Fatto - Jonathan Kashanian gela Bianca Guaccero in diretta : “Hai un flirt con Fabrizio Moro?” : Momenti di imbarazzo nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto su Rai 2. Era il momento della rubrica di gossip quando Jonathan Kashanian ha spiazzato tutti facendo una domanda molto personale che ha lasciato senza parole la conduttrice, Bianca Guaccero. Il tema era “Vip canterini” e l’ex gieffini ha Fatto sentire una canzone di Fabrizio Moro in cui si sente anche una voce femminile, quella proprio di Bianca Guaccero, ...

Jonathan Kashanian gela Bianca Guaccero in diretta : Hai un flirt con Fabrizio Moro? : La conduttrice di Detto Fatto è stata colta alla sprovvista dall'ex gieffino che, durante la rubrica quotidiana sul gossip, le ha chiesto esplicitamente se avesse una relazione con il cantate... Momenti di imbarazzo nel corso dell'ultima puntata di Detto Fatto. Durante la consueta rubrica dedicata ai pettegolezzi, Jonathan Kashanian ha lasciato senza parole la conduttrice Bianca Guaccero con una domanda decisamente intima. Il tema della rubrica ...

“Devo dirlo…”. Detto Fatto - Jonathan Kashanian fa infuriare Bianca Guaccero : la rivelazione : Momenti di alta tensione nella puntata di ‘Detto Fatto’ in onda venerdì 18 ottobre su Rai Due. L’addio chiacchierato dello stylist Giovanni Ciacci, lo spostamento di orario (posticipato di mezz’ora) e i deludenti dati di ascolto non stanno, infatti, facendo decollare la trasmissione. Gli ascolti della trasmissione condotta da Bianca Guaccero ristagnano su una media di 520.000 spettatori (4.3%) e in questi giorni i vertici Rai stanno cercando di ...

Bianca Guaccero e la storia con Fabrio Moro : Jonathan imbarazza la conduttrice : Bianca Guaccero e Fabrizio Moro sono stati insieme? La versione di Jonathan a Detto Fatto Jonathan Kashanian ha rispolverato a Detto Fatto un gossip che circola da tempo, quello di una presunta love story tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. L’attrice e il cantante hanno collaborato insieme al duetto È più forte l’amore e da […] L'articolo Bianca Guaccero e la storia con Fabrio Moro: Jonathan imbarazza la conduttrice proviene ...

Bianca Guaccero - la rivelazione hot a Detto Fatto : “Come fai a saperlo?!” : La presenza di Jonathan Kashanian a Detto Fatto si sta facendo sentire e ogni giorno di più. L’ex gieffino da qualche settimana cura una rubrica all’interno della trasmissione condotta da Bianca Guaccero, con cui ultimamente c’è stato uno scambio di battute imbarazzante. È successo durante la ‘Supeclassifica Jon’, una rubrica che lui stesso cura nel programma pomeridiano di Rai2 e che l’altro giorno ha visto protagonisti alcuni vip e il loro ...

Bianca Guaccero spiega a Detto fatto i motivi dietro la sua perdita di peso : Bianca Guaccero risponde agli haters direttamente dallo studio di Detto fatto. La conduttrice, che da tempo è oggetto di attacchi sui social per la sua magrezza al punto che alcuni l’hanno additata come anoressica, approfitta della rubrica tenuta da Jonathan Kashanian e nella puntata del 16 ottobre, mentre si parla di vip che hanno subito grandi cambiamenti di peso, Bianca prende la parola e si espone in prima persona. Bianca Guaccero, i ...

Bianca Guaccero - la rivelazione hot in diretta a “Detto Fatto” : “Come fai a saperlo?” : Momenti in imbarazzo in diretta a Detto Fatto su Rai 2 nella puntata di giovedì 17 ottobre. Durante la rubrica di gossip con Jonathan si è parlato dei vip che hanno scelto per un periodo la castità, tra cui anche Brad Pitt dopo la separazione da Angiolina Jolie. E proprio su questo tema Jonathan ha fatto delle domande piccanti alla conduttrice, Bianca Guaccero, che è rimasta visibilmente spiazzata. “Bianca sei casta?”, le ha chiesto ...

Bianca Guaccero è dimagrita?. La sua risposta mette a tacere gli haters : Da qualche tempo Bianca Guaccero è sotto attacco sui social per via della sua forma fisica. La conduttrice viene accusata su più fronti di eccessiva magrezza e il body shaming si spreca nei profili. Approfittando dell'argomento trattato a Detto Fatto da Jonathan Kashanian, esperto di moda che ha disquisito sulla forma fisica delle star, Bianca Guaccero ha colto la palla al balzo per spiegare una volta per tutte i suoi cambiamenti rispetto al ...

Bianca Guaccero spiega a Detto fatto i motivi dietro la sua perdita di peso : Bianca Guaccero risponde agli haters direttamente dallo studio di Detto fatto. La conduttrice, che da tempo è oggetto di attacchi sui social per la sua magrezza al punto che alcuni l’hanno additata come anoressica, approfitta della rubrica tenuta da Jonathan Kashanian e nella puntata del 16 ottobre, mentre si parla di vip che hanno subito grandi cambiamenti di peso, Bianca prende la parola e si espone in prima persona. Bianca Guaccero, i ...

Bianca Guaccero : "Perché sono dimagrita? Dopo la gravidanza - il mio metabolismo è cambiato" : Fino ad ora Bianca Guaccero non aveva voluto dire niente. Nonostante in molti si chiedessero i motivi del suo dimagrimento. Poi, la confessione in diretta a Detto Fatto: “Il mio metabolismo è cambiato”. La Guaccero ha preso la parola proprio mentre si stava discutendo dei vip che hanno subito grandi cambiamenti di peso. “Qualche anno fa ero più in carne, anche per i tratti fanciulleschi adolescenziali che ...

Bianca Guaccero - sfogo in diretta a Detto Fatto : «Ecco perché sono così magra. Andate da uno psicologo» : Bianca Guaccero, sfogo in diretta a Detto Fatto: «Ecco perché sono così magra. Andate da uno psicologo». Durante la puntata, la conduttrice del factual show di Rai2 si...