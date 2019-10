Autonomia : Lega - a 2 anni da referendum - Pd e M5S hanno bloccato la riforma (2) : (Adnkronos) - "Ricordiamo che lo Stato spende in Veneto 2.816 euro per ogni abitante, contro i 4.150 euro per ogni calabrese. Ed è un fatto che alcune Regioni del meridione, proprio quelle che ora stanno protestando maggiormente alle nostre richieste, hanno dato prova di cattiva gestione dei fondi p

Autonomia : Finco (Lega) - ‘ministro Boccia incontri anche i gruppi di maggioranza’ : Venezia, 19 set. (AdnKronos) – ‘Abbiamo saputo dai giornali che il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia lunedì incontrerà, oltre al presidente Luca Zaia, anche i consiglieri regionali di Pd e M5s. Ci sembrerebbe corretto essere coinvolti in un colloquio su un tema che ci sta particolarmente a cuore quale quello dell’Autonomia. Ecco perché ho scritto, insieme ai colleghi capigruppo della ...

Francesco Boccia ministro - subito stop all'Autonomia. Salvini - disastro : colpo mortale a Lega e Nord : Addio autonomia: Veneto e Lombardia, da questo governo, non l' avranno mai. Gli amministratori spreconi continueranno a dilapidare denari pubblici. I contribuenti del settentrione seguiteranno a foraggiare la Bassa Italia. Ci ha pensato il neo ministro Dem agli Affari Regionali e alle Autonomie, Boc