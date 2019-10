Samp-Roma 0-0 | tensione fra i tifosi a Brignole e davanti allo stadio

La Roma si scusa per i cori razzisti contro Vieira. La Samp ringrazia : Ieri l’ennesimo episodio di buu razzisti. Stavolta ai danni di Vieira, centrocampista della Sampdoria. La partita era Samp-Roma. Abbiamo scritto della dichiarazione a caldo del calciatore, visibilmente provato. Dopo la partita, il giocatore ha scritto su Instagram: “Il calcio oggi ha la responsabilità di punire ed educare gli idioti negli stadi” Visualizza questo post su Instagram Football has a ...

Sampdoria-Roma 0-0 - Ranieri : «Soddisfatto e ora andiamo avanti» : A Marassi "contatto" fra un gruppo di circa 70 supporter giallorossi e alcuni blucerchiati: scambio di urla e insulti, poi sono arrivati gli agenti e hanno riportato l'ordine

Allerta arancione da mezzanotte su Genova e Savona. Samp-Roma : ora è confermata : I vigili del Fuoco sono intervenuti durante la notte e all'alba in diverse località della provincia di Genova, finita da ieri pomeriggio sotto la morsa del maltempo

Sampdoria-Roma - Ronaldo Vieira duro sui social : “il calcio punisca gli idioti negli stadi” [FOTO] : Il centrocampista della Sampdoria ha voluto dire la sua sui social riguardo gli insulti razzisti subiti oggi dai tifosi della Roma Nessun silenzio, Ronaldo Vieira risponde con forza agli insulti razzisti, utilizzando i social network per far conoscere il suo punto di vista sulla vicenda. Il centrocampista doriano ha pubblicato un post su Instagram, sottolineando come questa piaga vada debellata: “il calcio oggi ha la responsabilità ...

La Samp ferma la Roma - Nainggolan lancia il Cagliari - Torino ko : La Roma non va oltre lo 0-0 contro la 'nuova' Samp di Ranieri, cosi' il Cagliari - grazie a un eurogol di Nainggolan e al guizzo di Faragò

Sampdoria-Roma - insulti razzisti nei confronti di Ronaldo Vieira : il club giallorosso si scusa ufficialmente : La società giallorossa ha diramato un comunicato per chiedere scusa al centrocampista doriano in seguito agli insulti razzisti subiti a Marassi La Roma ci mette la faccia e, in seguito agli insulti razzisti subiti da Ronaldo Vieira durante il match di Marassi con la Sampdoria, ha deciso di diramare un comunicato ufficiale per chiedere scusa al centrocampista doriano. Una nota in cui la società giallorossa ha chiarito di voler collaborare ...

Samp riparte con Ranieri - Roma ancora infortuni : Ci voleva Claudio Ranieri per regalare alla Samp il primo pareggio stagionale e chiudere la gara senza prendere gol (con Di Francesco era avvenuto solo una volta alla 4/a giornata 1-0 al Torino, unica vittoria blucerchiata in 8 turni). Una iniezione di fiducia per la peggior difesa del campionato prima del fischio d'inizio (16 reti subite). Il pari e' arrivato al termine di una gara spigolosa e priva di emozioni contro una Roma segnata dagli ...

La Roma non sa più vincere : 0-0 al debutto di Ranieri con la Samp : La Roma fa cilecca a Marassi. Non riesce a segnare contro la Sampdoria ltima in classifica e rischia di cadere davanti all'ex Ranieri che fa meritatamente il primo passo nella nuova avventura: 0...

Pareggio Sampdoria al debutto di Ranieri - Roma frenata dagli infortuni. Finisce 0-0 : Nessun graffio, emozioni rare come perle e poca voglia di farsi del male. Anche perché per la Roma ci pensa la jella. Tra i giallorossi e la Samp del suo ex Ranieri vince la noia e un sostanziale equilibrio che genera uno 0-0 più utile alla causa blucerchiata in attesa di tempi migliori che non alla

Tra infortuni e luci spente la Roma pareggia a Genova : scialbo 0-0 con la Samp : Roma – Finisce senza sussulti e con un pareggio a reti bianche che non serve a nessuno la gara di Genova tra Samp e Roma. Dopo tante incertezze sul regolare svolgimento dell’incontro, per via del tempo perturbato sul capoluogo Ligure, giallorossi e blucerchiati scendono normalmente sul rettangolo verde dello stadio Luigi Marassi, in una cornice di pubblico non certo delle grandi occasioni. Ma lo spettacolo offerto è quasi degno del ...

Samp-Roma - cori razzisti contro Vieira : L’Ansa dà notizia di altri episodi di razzismo in Serie A. Stavolta ad essere stato preso di mira è Ronaldo Vieira, centrocampista di colore della Sampdoria. contro di lui, durante Sampdoria-Roma, i soliti buu razzisti provenienti dalla tifoseria. L’episodio, secondo il lancio di agenzia, si sarebbe verificato durante il primo tempo. I cori sarebbero partiti dal settore ospiti, occupato da circa 2000 tifosi giallorossi. I cori ...

Serie A calcio - ottava giornata : Roma-Sampdoria termina a reti bianche. L’Udinese supera di misura uno spento Torino : Le partite delle ore 15.00 di questa ottava giornata di Serie A non hanno donato particolari emozioni. La Roma ha chiuso con un deludente 0-0 contro la Sampdoria. L’Udinese ha avuto la meglio a dispetto di un Torino decisamente involuto rispetto a quanto visto fino a qualche settimana fa. Unica conferma il Cagliari che continua a giocare bene e a portare a casa punti. Il match di cartello di questo pomeriggio era senza ombra di dubbio la ...

Risultati Serie A 8ª giornata – Cagliari formato Europa - ok Udinese : la Sampdoria di Ranieri ferma la Roma : Il Cagliari batte la Spal e sale in zona Europa League, l’Udinese sorprende il Torino, la Sampdoria di Ranieri ferma la Roma: i Risultati dell’ottava giornata di Serie A Dopo il successo dell’Inter nello scoppiettante lunch match contro il Sassuolo, l’ottava giornata di Serie A prosegue con un tris di match in grado di ridisegnare la classifica. Il balzo in avanti più importante lo fa il Cagliari che grazie al successo sulla Spal firmato ...

La Roma pareggia con la Samp e conta altri due infortunati : Esordio come mister ligure per Claudio Ranieri. L’allenatore torna in panchina e frena la sua Roma al termine di una