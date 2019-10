Ciclismo | bloccate le novità del Codice della Strada | stop alla distanza di 1 | 5 metri tra

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) Il Ministero delle Infrastrutture ha bloccato ledelriguardo all'utilizzobicicletta che erano già state approvate dCommissione TrasportiCamera. Unoinatteso dovuto a qualche dubbio di troppo e che dunque congela i provvedimenti tanto attesi dai ciclisti tra cui spicca in particolar modo l'obbligo dei conducenti di auto e moto di mantenere unaminima di 1,5nei confronti dei ciclisti in caso di sorpasso (nel pacchetto, tra le altre cose, era prevista anche la possibilità di circolare contromano nelle zone 30). Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi nei prossimi mesi, si sta cercando di portare più sicurezza sulle strade e nell'universo delvisti anche i troppi incidenti dell'ultimo periodo.

