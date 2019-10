Luca Marini Moto2 | GP Giappone 2019 | “Contento per la mia pole | mi diverto a guidare a

Luca Marini Moto2 - GP Giappone 2019 : “Contento della mia pole - mi diverto a guidare a Motegi” : Luca Marini strabilia tutti a Motegi (Giappone) e conquista la pole position del quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sulla pista asiatica, resa particolarmente insidiosa dalle condizioni di umido/bagnato, il fratellino di Valentino Rossi ha centrato il target, avendo una buona confidenza fin da subito sulla Kalex dello Sky Racing Team VR46. Una guida aggressiva ma anche chirurgica quella di Marini, che gli ha permesso di ottenere la ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Giappone 2019 : Luca Marini domina sul bagnato ed è in pole! Terzo Baldassarri - bene Marquez : Prosegue l’ottimo momento di Luca Marini, autore di una pole position stellare nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, reduce dal trionfo della Thailandia, è stato ampiamente il migliore nella sessione di qualifica bagnata a Motegi guadagnandosi così la terza partenza al palo della carriera nel Motomondiale (l’ultima a Valencia 2018). Marini si è ...

MotoGp – Una gioia per Valentino Rossi in Thailandia : il Dottore ‘festeggia’ sui social la vittoria del fratello Luca Marini [FOTO] : Luca Marini trionfa in Thailandia: sui social i complimenti del fratellone Valentino Rossi Ancora una gara deludente per Valentino Rossi: nonostante le sensazioni positive lasciate dal Gp della Thailandia del 2018 al Dottore, la gara di quest’anno sul circuito di Buriram non ha sorriso al nove volte campione del mondo. Il pilota Yamaha, riesce comunque a trovare un piccolo sorriso grazie alla vittoria nella gara di Moto2 del ...

VIDEO Luca Marini Moto2 : “Una gara perfetta! Sono tornato? No - sono sempre stato qua…” : Luca Marini è davvero raggiante dopo il suo successo nel Gran Premio di Thailandia 2019 di Moto2. Il pilota dello Sky Racing VR46 team spiega di essere stato in grado di mettere in pratica il suo piano gara, staccando tutti sin dal via e gestendo nel finale. Andiamo a sentire le sue parole dopo la gara di Buriram. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Luca Marini alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere ...

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Il trionfo di Luca Marini a Buriram : Una successo strepitoso di Luca Marini nel quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) il fratellino di Valentino Rossi, alfiere dello Sky Racing Team VR46, ha interrotto il digiuno, conquistando il suo primo sigillo stagionale e il secondo della sua carriera. Un 2019 complicato per lui, mai del tutto in feeling con la sua Kalex. Poi da Aragon, la svolta. Gli highlights della gara della media ...

VIDEO Luca Marini Moto2 - GP Thailandia 2019 : “Il lavoro ci ha portato ad essere veloci” : Luca Marini domina il Gran Premio di Thailandia 2019 e conquista il secondo successo della carriera nel Motomondiale dopo la prima vittoria raccolta in Malesia nella passata stagione. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 ha vinto con autorità in quel di Buriram, sede della quindicesima tappa del Mondiale Moto2, scavalcando senza troppi patemi Nagashima e Marquez nei primi giri e poi imponendo un passo mostruoso che gli ha permesso di ...

VIDEO Luca Marini Moto2 - GP Thailandia 2019 : “Tutto è iniziato ad Aragon” : Una vittoria di grande autorevolezza quella di Luca Marini nel quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) il fratellino di Valentino Rossi, alfiere dello Sky Racing Team VR46, ha interrotto il digiuno, conquistando il suo primo successo stagionale e il secondo della sua carriera. Un 2019 complicato per lui, mai del tutto in feeling con la sua Kalex. Di seguito le impressioni a caldo del centauro ...

Moto2 – Che spettacolo Luca Marini - in Thailandia arriva il secondo successo in carriera : battuti Binder e Lecuona : Il pilota dello Sky Racing Team VR46 si impone in Thailandia, precedendo sul traguardo Binder e Lecuona. Quinto Alex Marquez, preceduto da Augusto Fernandez Luca Marini torna finalmente al successo, interrompendo un digiuno di vittorie che durava dal Gran Premio della Malesia dello scorso anno. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 non lascia scampo ai propri avversari in Thailandia, battagliando con Marquez nei primi giri per poi involarsi ...

Luca Marini Moto2 - GP Thailandia 2019 : “Una grande soddisfazione vincere in questa maniera. Abbiamo cambiato tutto sulla moto” : Una vittoria di grande autorevolezza quella di Luca Marini nel quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) il fratellino di Valentino Rossi, alfiere dello Sky Racing Team VR46, ha interrotto il digiuno, conquistando il suo primo successo stagionale e il secondo della sua carriera. Un 2019 complicato per lui, mai del tutto in feeling con la sua Kalex. Il quarto posto dell’appuntamento ad Aragon ha ...

Moto2 - Risultato GP Thailandia 2019 : Luca Marini in trionfo a Buriram! Marquez 5° limita i danni - 8° Bulega : Luca Marini domina il Gran Premio di Thailandia 2019 e conquista il secondo successo della carriera nel Motomondiale dopo la prima vittoria raccolta in Malesia nella passata stagione. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 ha vinto con autorità in quel di Buriram, sede della quindicesima tappa del Mondiale Moto2, scavalcando senza troppi patemi Nagashima e Marquez nei primi giri e poi imponendo un passo mostruoso che gli ha permesso di ...

Moto2 – Alex Marquez on fire - pole position per lo spagnolo in Thailandia : Luca Marini apre la seconda fila : Terza pole position nelle ultime quattro gare per il pilota spagnolo, che precede Nagashima e Martin in prima fila. Quarto Luca Marini, migliore degli italiani La pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Moto2 in Thailandia se la prende Alex Marquez, confermando il suo ottimo momento di forma. Lo spagnolo del team Marc VDS ferma il crono sull’1:35.297, precedendo il giapponese Tetsuta Nagashima di 95 millesimi e lo spagnolo ...

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle prove libere. Luca Marini svetta - grandissimo equilibrio a Buriram : Prima giornata di prove libere in archivio anche per la Moto2 a Buriram in occasione del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa della stagione per il Motomondiale. Luca Marini ha fatto segnare il miglior tempo di giornata in 1’35″956, un tempo valevole anche come nuovo record della pista thailandese per la categoria intermedia. Alle sue spalle il padrone di casa thailandese Somkiat Chantra e l’australiano Remy ...