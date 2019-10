Cile in stato di emergenza Colpita la sede dell’Enel a Santiago

Cile - proteste contro gli aumenti nel settore trasporti. Palazzo Enel a Santiago incendiato e distrutto. Dichiarato stato d’emergenza : Il Cile tenuto in scacco dalle proteste di piazza. Dal 14 ottobre centinaia di giovani sono scesi in strada e hanno assalito diverse stazioni di Santiago per manifestare contro l’aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana, con almeno 16 dipendenti che sono rimasti feriti. Nella tarda serata del 18 ottobre, nel centro della capitale il Palazzo dell’Enel è stato incendiato: ad appiccare le fiamme sono stati alcuni sconosciuti saliti al ...

A Santiago - in Cile - è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo una giornata di violenti scontri per l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici : A Santiago, in Cile, è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo una giornata di violenti scontri per l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici. Le proteste, iniziate dopo l’annuncio di aumenti dei biglietti fino a 831 pesos Cileni (circa 1 euro),

Ramona Dell'Abate/ "Da quando mia mamma si è ammalata non è stato faCile" : Ramona Dell'Abate è stata ospite presso gli studi di Vieni da Me, su Rai Uno. Ecco gli aneddoti raccontati sulla sua vita privata

Spara verso i braccianti con un fuCile per farli lavorare - arrestato imprenditore a Latina : La Polizia di Stato di Latina ha arrestato in flagranza di reato un 35enne imprenditore agricolo, resosi responsabile dei reati di sfruttamento del lavoro, minaccia aggravata con l'utilizzo di arma da fuoco (fucile a pompa), lesioni personali, detenzione abusiva di munizionamento, omessa denuncia di materie esplodenti, avendo sottoposto manodopera (braccianti agricoli di nazionalità indiana) a condizioni lavorative degradanti nonché ...

Ambra Lombardo soffre ancora dopo l’intervento : “È stato diffiCile” : Ambra Lombardo torna a parlare dell’operazione: la confessione Ambra Lombardo ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più. E in questa occasione la ragazza ha ovviamente parlato della sua relazione con Kikò Nalli, rassicurando ancora una volta tutti sul fatto che ormai siano riusciti a superare le loro piccole divergenze. Ma non è finita qua perchè Ambra del GF ha fatto parlare in questo periodo anche per aver deciso di ...

Massimiliano Gallo e la fidanzata Shalana Santana oggi : “Non è stato faCile” : Massimiliano Gallo fidanzato con Shalana Santana, la coppia oggi al settimo cielo dopo le prime difficoltà Massimiliano Gallo è fidanzato con Shalana Santana e condividono anche la passione per la recitazione, entrambi infatti sono attori. Lui al momento è il protagonista maschile di Imma Tataranni Sostituto Procuratore, lei invece sarà presto in onda con una […] L'articolo Massimiliano Gallo e la fidanzata Shalana Santana oggi: “Non ...

Da Riace è scomparsa la targa a Peppino Impastato. Mimmo Lucano "è come in Cile" : Il comune di Riace, in Calabria, ha deciso di rimuovere la targa dedicata alla memoria di Peppino Impastato, il giornalista ucciso nel 1978 per aver denunciato gli affari di Cosa Nostra. Un atto contro cui si sono subito pronunciati la nipote di impastato, Luisa, e l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. "Per noi è un fatto gravissimo e per il quale aspettiamo delle risposte. Abbiamo subito altri atti di vandalismo nei confronti di ...

Diletta Pagliano incinta/ "Ho superato una grave infezione ossea - non è stato faCile" : Diletta Pagliano sta per partorire Thomas: "Il momento più bello della vita!", ecco le emozioni a caldo dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Aldo Serena : 'Dybala ha rabbia - Higuain è in stato di grazia - per Sarri scelta diffiCile' : Domenica San Siro ospiterà Inter-Juventus, sfida sempre carica di grande pathos, non fosse altro per l’enorme rivalità esistente tra i due club, ulteriormente acuitasi dall’approdo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte. A parlare del derby d’Italia è il doppio ex Aldo Serena, nell’intervista rilasciata alla redazione di TuttoJuve.com. Innanzitutto l’ex attaccante ha evidenziato che Inter e Juventus arrivano allo scontro diretto come prime ...

Spara al vicino con fuCile perché infastidito dai cani : arrestato : Spara al vicino di casa perché è infastidito dalla presenza dei suoi cani all'interno del condominio. Così, un pensionato di 72 anni si è armato di fucile a pallini ed ha esploso due colpi al suo dirimpettaio. Secondo quanto si apprende dalla Gazzetta del Sud, a monte della Sparatoria vi sarebbe stata una controversia relativa alla presenza dei cani della vittima in prossimità di una recinzione abusiva, prospiciente un terreno condominiale, ...

Domenica In - Mara Venier sul suo passato svela : “Non è stato faCile” : Mara Venier si sfoga prima di Domenica In: “Sono stata messa da parte” Domani andrà in onda una nuovissima puntata di Domenica In. E saranno tanti gli ospiti intervistati da Mara Venier. Tuttavia oggi ad essere intervistata su Di Più è stata invece quest’ultima, la quale ha parlato del suo difficile passato quando è stata un po’ accantonata dalla Tv. A tal proposito la ‘Zia Mara’ ha confessato di essere stata ...