C' è una storia dietro il salmone che stai mangiando Ed è giusto che tu la conosca bene

Sul Guardian il racconto di Estudiantes-Milan del 1969 : una storia di sangue - violenza e rapimenti : Sul Guardian la storia della sanguinosa partita Estudiantes-Milan del 22 ottobre 1969, cinquant’anni fa. La gara di ritorno della Coppa Intercontinentale si chiuse con un bilancio di tre giocatori arrestati e uno rapito. Quel pomeriggio, Ozvaldo Zubeldía, allenatore dell’Estudiantes, riunì la squadra nella stanza 704 dell’Hotel Nogaro di Buenos Aires per dare le ultime direttive prima di recarsi a giocare alla Bombonera. Nella ...

Avocado - il frutto "di moda" che ha una storia italiana : Alexa Ahern Pochi sanno che questo frutto tropicale è in realtà molto più italiano di quanto si pensi. Con una lunga storia e un'industria piccola, ma in crescita È il re di Instagram, cibo preferito da millennial (e non), simbolo di un'epoca: l’Avocado, il frutto del momento. Si trova ovunque, sui profili degli influencer, nelle ricette degli chef più rinomati, negli “Avocado toast” dei ristoranti più popolari della città, e persino ...

una storia di fantasmi - vera : Una storia di fantasmi, vera Lo straniero con la giacca di pelle scende alla fermata di Country Sligo, un minuscolo paesino di pescatori in Irlanda, alle 18.28 del 12 giugno 2009. Porta gli occhiali, ha i capelli bianchi e un fisico esile. Arriva allo Sligo city hotel in taxi, alla reception parla con marcato accento tedesco; si chiama Peter Bergmann, ed è residente al numero 15 di Ainstettersn, 4472, Vienna. Paga la sua camera in ...

Tennis : Jannik Sinner è il più giovane italiano a raggiungere una semifinale ATP nella storia : Continua a essere il ragazzo dei primati, Jannik Sinner, che ne aggiorna in continuazione per ogni passo che fa nel circuito ATP. Con la vittoria di oggi ai quarti dell’ATP di Anversa, infatti, il diciottenne di San Candido diventa il più giovane italiano della storia a raggiungere una semifinale in un torneo del circuito maggiore. Con i suoi 18 anni e 2 mesi, infatti, supera il primato di Diego Nargiso, che nel 1988 (quando ancora ...

Dal Gambia a Siracusa su un barcone - la bella storia del carrarese Manneh : “Sono un ragazzo fortunato” : “Ho fatto la traversata su un barcone, uno di quelli che si vedono alla tv e sono sbarcato a Siracusa. Avevo 15 anni e in un centro di accoglienza mi è stato affidato un tutor e grazie a lui che sono arrivato fino a Catania”. A raccontarlo al quotidiano ‘La Nazione’ è Kalifa Manneh, 21enne calciatore della Carrerese originario del Gambia. L’esterno si definisce un “un ragazzo fortunato” che a ...

Showtime sta sviluppando una serie che racconta la storia di Uber – Notizie del giorno : Super Pumped: The Battle For Uber, Showtime sviluppa una miniserie su Uber dagli showrunner di Billions. In un periodo in cui i biopic sono aumentati di molto, sia al cinema che in tv, non poteva mancare una sorta di biopic che riguarda un’azienda. Il canale via cavo americano, Showtime, sta sviluppando una miniserie che racconta la nascita di Uber, la nota azienda che ha rivoluzionato il mondo dei taxi. La serie verrà prodotta dagli ...

Al cinema i soldati assassini di "The Kill Team" - una storia vera - : Serena Nannelli Il calvario interiore di una giovane recluta americana in Afghanistan, connivente, suo malgrado, delle efferatezze commesse dai suoi commilitoni. Ogni tanto capita di imbattersi in opere che sanno restare addosso come "The Kill Team" di Dan Krauss. Quando si esplorano gli orrori della guerra, interrogandosi su concetti come quello di giustizia e di senso morale, del resto, è difficile restare indifferenti. La vicenda ...

La storia del gigante di Cardiff è una bufala d’altri tempi : di Flavio Lo Faro Ho sempre creduto che alle poste ci fossero file interminabili e che fosse meglio andare alle sei del mattino – trovando in quel caso veramente la calca. Una volta sono andato alle nove e stranamente ho fatto in fretta. Il preconcetto che avevo si basava sul sentito dire: in fondo è una storia già sentita e in parte stereotipata. Alla base di una credenza vi è l’assumere, diretto e indiretto, di una condizione di ...

Gratta e Vinci - si fa la storia : incassa 5 milioni. Quella strana coincidenza sul "territorio fortunato" : Un Gratta e Vinci che fa la storia. Già, perché il montepremi incassato dal misterioso Vincitore baciato dalla Dea Bendata è pazzesco: cinque milioni di euro. Il tagliando vincente è stato staccato a Massa Lubrense, nel Napoletano, in una ricevitoria di Sant'Agata, dove il titolare ha festeggiato il

Jesus - l’uomo che fece la storia del cinema leccando una palla da bowling : In queste ore sta per arrivare nelle sale cinematografiche Jesus Rolls, spin-off de Il grande Lebowski in cui poter conoscere un po’ meglio la figura di Jesus, personaggio reso iconico in pochissime battute da John Turturro in un film che di personaggi iconici ne ha anche troppi. Se ci pensate, il tempo in cui Jesus sta sullo schermo comparato all’attenzione e alla forza del ricordo che abbiamo del personaggio è abbastanza paradossale sulla ...

La storia di Andreea - una Donna con la D maiuscola che aiuta gli altri a integrarsi : Ammetto che mi piace scrivere di storie di Donne (la “D” maiuscola non è un caso). La ragione è presto detta: nel nostro mondo essere Donna è, purtroppo, ancora una sfida. Essere una Donna che vuole avere un equilibrio tra vita privata (partner, figli etc.) e lavorativa è molto difficile. Una sfida ancora più importante se sei anche una migrante. Andreea Arnautu arriva in Italia nel 2001 dalla Romania per studiare lingue e letterature straniere ...

La caldera dei Campi Flegrei : una lunga storia scritta nelle rocce : In un articolo di Mauro A. Di Vito, Sandro de Vita, Rosella Nave per INGVVulcani, gli autori parlano della lunga storia della caldera dei Campi Flegrei. Di seguito l’articolo. Una caldera è una struttura vulcanica che si forma quando, in seguito ad un’eruzione vulcanica, la camera magmatica si svuota in misura sufficiente da causare il collasso delle rocce sovrastanti. La caldera dei Campi Flegrei si sviluppa su un’area compresa tra il ...

Coppia con la sindrome di Down festeggia 24 anni di matrimonio : “La loro storia è una favola” : Il matrimonio di Maryanne e Tommy Pilling, il primo di una Coppia con sindrome di Down celebrato nel Regno Unito, va avanti da ventiquattro anni. Nonostante le difficoltà quotidiane, i due non hanno mai smesso di credere nel loro amore. Purtroppo però la malattia dell’uomo potrebbe costringerli a una separazione.Continua a leggere

Spagna : Ciambetti (Veneto) - 'sentenza politica - la storia non si fa nei tribunali' : Venezia, 14 ott. (AdnKronos) - “Con la condanna degli Indipendentisti catalani in Spagna abbiamo avuto la riprova che i processi politici non sono mai credili e sono piuttosto un esercizio, per molti aspetti vergognoso per una democrazia, di prevaricazione: la storia non si fa nei tribunali, né colo