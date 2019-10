Cala ancora il numero di preti e suore nel mondo Ma aumentano i vescovi

Regionali : incontro Zingaretti-Di Maio - ancora no intesa su Calabria : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Sulla Calabria tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti al momento non sarebbe stata trovata nessuna intesa. Per il M5S si tratta di un terreno delicatissimo, con un nutrito numero di parlamentari calabresi che, la scorsa settimana, si è dato appuntamento a Roma per ribadire la contrarietà ad ogni tipo di accordo con altre forze politiche, in primis proprio con il Pd. Altro elemento che agita il Movimento, la ...

Terremoto in Calabria. La terra trema ancora - scuole evacuate : Siamo a Catanzaro ed è qui che due forti scosse di Terremoto sono state registrate in mattinata. Secondo i primi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il primo Terremoto è stato registrato alle ore 8.11 del 7 ottobre 2019, con epicentro nella provincia di Catanzaro. La magnitudo è 4.0 e l’epicentro è a due chilometri da Caraffa di Catanzaro, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.89, 16.47 ad una profondità ...

Serie A - l’Atalanta Cala il tris nel nuovo stadio : Lecce ko. Pari (e rabbia) per la Roma. Bologna e Lazio gol e spettacolo. La Viola vince ancora : In attesa del posticipo tra Inter e Juventus e l’impegno del Napoli col Torino, l’Atalanta è seconda in classifica. La Dea di Gasperini vince e convince anche nel nuovo Gewiss Stadium contro il Lecce, che in trasferta finora aveva sempre ben figurato. Pari per le romane, di rabbia quello della Roma in casa col Cagliari e nel segno di Mihajlovic quello della Lazio a Bologna. Nel match delle 12 la Fiorentina vince ancora: segna ...

Ascolti tv - boom per 'Imma Tataranni' e la d'Urso Cala ancora. Fazio sopra la media su Rai2 : Oltre 4 milioni e il 20% di share per la seconda puntata della fiction di Rai1, su Canale 5 Live si ferma all'11%

Ascolti Tv USA domenica 22 settembre - Calano ancora gli Emmy su Fox : Ascolti tv USA domenica 22 settembre, calano ancora gli Emmy Ascolti tv USA 22 settembre -34 e -39% Questi i numeri della cerimonia degli Emmy andata in onda domenica 22 settembre su Fox, una cerimonia trasmessa dai broadcaster ma in cui i broadcaster sono assenti con le vittorie di Game of Thrones, Chernobyl, The Marvelous Mrs Maisel, Fleabag e Barry che popolano cable e streaming. Ma evidentemente i fan di queste serie tv preferiscono leggere ...

Migranti - ancora sbarchi nella notte : 108 arrivati a Lampedusa - altri 41 in Calabria : Continuano gli sbarchi autonomi nelle ultime ore: a Lampedusa sono arrivate due imbarcazioni nella notte, con a bordo, in totale, 108 Migranti. Un altro sbarco è avvenuto in Calabria: 41 persone sono arrivate a bordo di una barca a vela. Intanto la Ocean Viking, con 182 persone, chiede di poter approdare in un porto sicuro.Continua a leggere

La disoccupazione Cala ancora : nel secondo trimestre scende al 9 - 9% : Gli occupati aumentano di 130mila unità: la crescita è più accentuata al Sud. In aumento i contratti stabili: +97mila

Vuelta a España 2019 : Primoz Roglic favorito numero 1 - ma non ha ancora vinto. Tante montagne da sCalare - ecco dove potrà essere attaccato : La splendida cronometro individuale dello sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) ha ridisegnato in maniera piuttosto chiara la classifica generale. Ora il vincitore odierno guida con 1’52” sul campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar), 2’11” sul colombiano Miguel Angel Lopez (Astana), 3’00” sull’altro colombiano Nairo Quintana (Movistar) e 3’05” sul connazionale Tadej Pogacar (UAE ...

