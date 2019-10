Barbara D’Urso | Tutti gli Ospiti dei Suoi Talk Show!

Fonte : gossipnews.tv

(Di sabato 19 ottobre 2019) Ancora una volta sarà una domenica piena perD’Urso: a Domenica Live Kikò Nalli e una star a sorpresa. A Live Non è la D’Urso invece Morgan, Pupo e Rocco Siffredi. Ecco chi ci intratterrà in compagnia diD’Urso!D’Urso è pronta per l’ultima volta a farsi in due con ishow per occupare la domenica su Canale 5. Dalla prossima settimana infatti è assolutamente riconfermato Domenica Live nella fascia pomeridiana, ma in compenso Live – Non è la D’Urso slitterà in prima serata al lunedì prendendo il posto di Temptation Island Vip che lunedì prossimo vivrà la sua ultima puntata di questa stagione. Intanto però come ogni venerdì Barbarella ha sparso qualche indizio lanciando alcuni degliche le terranno compagnia questa domenica. A cominciare da quelli di Domenica Live. Tornerà, a distanza di sette giorni ...

