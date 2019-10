Repubblica | il Napoli è la squadra che fa più cross | e la seconda per possesso palla

Repubblica : De Laurentiis a Napoli domani per firmare la convenzione del San Paolo : De Laurentiis anticipa il suo arrivo a Napoli, già domani dovrebbe essere a Palazzo San Giacomo per la firma della convenzione sullo stadio San Paolo. Lo scrive oggi Repubblica Napoli per il club si tratta di una svolta dal peso specifico fondamentale, visto che la durata extra large dell’accordo permetterà al presidente di mettere in cantiere ulteriori investimenti per migliorare l’impianto (dal Museo agli Sky Box), dopo i lavori appena ...

Repubblica : prima del Verona De Laurentiis dirà che Ancelotti è centrale nel futuro del Napoli : Marco Azzi su Repubblica Napoli oggi preannuncia che Aurelio De Laurentiis sarà a Napoli domani. Il presidente è atteso a Palazzo San Giacomo dove firmerà la tanto sospirata convenzione per lo stadio San Paolo. Ma l’arrivo a Napoli del presidente, spiega Azzi, va letto soprattutto in chiave di riportare la serenità. Si spiega così la decisione presa dal numero uno della società di scendere a sua volta in campo, al fianco di Carletto ...

Festa M5S a Napoli - Porro : 'Basta guardare una foto - è politica da Prima Repubblica' : C'è stato spazio per il Movimento Cinque Stelle nella tradizionale rubrica 'Zuppa di Porro'. Nicola Porro, infatti, nella sua quotidiana rassegna stampa, non ha mancato di sollevare critiche verso i grillini che, proprio in queste ore, sono impegnati nella convention Italia Cinque Stelle a Napoli per il decimo anniversario dalla fondazione del partito. Secondo il giornalista ci sarebbe un'istantanea che raffigurerebbe i vertici del partito ...

Repubblica : Milik chiede raddoppio dell’ingaggio - il Napoli non lo prende in considerazione : Milik non ha nascosto ieri, parlando dal ritiro con la Polonia, il periodo di difficoltà che sta vivendo a Napoli, rammaricandosi per i gol che non arrivano, ma senza perdere l’entusiasmo e la voglia di trovare la giusta forma. Ma nonostante questo il polacco sta trattando con il Napoli per un adeguamento del suo contratto, secondo quanto riporta Repubblica Napoli, con delle richieste che però non sono piaciute alla società Il polacco ...

Repubblica : San Paolo - De Laurentiis vuole eliminare la pista d’atletica e fare un museo del Napoli : Repubblica Napoli conferma quanto anticipato ieri dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. La convenzione per il San Paolo tra Comune e Società Calcio Napoli è in dirittura di arrivo. Il problema relativo alle pendenze del Napoli fino al 2018 è stato risolto (ci sono voluti due incontri tra De Laurentiis e Auricchio, capo del Gabinetto). Il club ha versato nelle casse del Comune 4,3 milioni relativi alle stagioni ...

Repubblica : Milik non segna ma chiede al Napoli 4 - 5 milioni : L’inizio di stagione di Arek Milik non è dei più confortanti. I suoi ultimi tre mesi sono stati i più bui della sua avventura in Italia. E stavolta non è colpa degli infortuni, scrive Repubblica Napoli. Il centravanti polacco è in piena crisi tanto da essere scivolato ai margini del progetto di Ancelotti che, pure, si è sempre dichiarato un suo estimatore. Finora Milik ha giocato titolare solo due volte: in campionato, a Lecce, e in ...

Repubblica : daspo per 15 tifosi del Napoli : La Digos di Torino ha inflitto 15 daspo nei confronti di altrettanti tifosi napoletani, scrive Repubblica Torino, per quanto accaduto durante Torino-Napoli. A partita in corso infatti, una cinquantina di sostenitori napoletani ha raggiunto la curva Primavera, dove c’erano già 500 supporter partenopei che, non avendo trovato più biglietti per il settore ospiti, hanno comprato quelli in curva. Un gruppetto di 15 persone si è tolto la cintura e ...

Repubblica : al secondo anno di Ancelotti il Napoli è ancora un cantiere : Il Napoli ritrova l’efficacia della linea difensiva, nonostante l’assenza di Koulibaly, ma si inceppa di colpo l’attacco, che smette di segnare. Il Napoli, pur al secondo anno con Ancelotti, è ancora un cantiere aperto. E’ la disamina della partita oggi sulle pagine di Repubblica. Nemmeno il cambio di modulo aiuta il reparto davanti a essere concludente. Colpa anche del momento negativo di alcuni dei big azzurri, scrive ...

Repubblica - Napoli ballottaggio Callejon-Lozano : c’è un favorito. Le novità : Torino-Napoli, le possibili scelte di Ancelotti Torino-Napoli alle ore 18, i partenopei devono vincere per guadagnare terreno su Juventus ed Inter. L’edizione odierna di Repubblica parla delle possibili scelte di Ancelotti per la formazione contro il Torino: La novità è un attaccante in meno ( Llorente) e un centrocampista in più ( Zielinski). In fase di possesso assomiglia molto a un 4-3-3. Il ritorno del tridente è una ...

Repubblica : “la mediocrità del Napoli sta diventando preoccupante” : Repubblica, con Marco Azzi, ricorda il passo falso dello scorso anno in Champions con la Stella Rossa e lo paragona a quello di ieri con il Genk. Sottolinea ovviamente gli errori sotto porta ma evita giustamente di parlare di sfortuna. Ma non basta la malasorte per giustificare il passo falso degli azzurri, in netta fase di regresso e incapaci di uscire dal limbo di una mediocrità che sta diventando preoccupante. L’allarme era già scattato per ...

Repubblica : Napoli-Brescia - Maksimovic può recuperare : Mercoledì sera Maksimovic è uscito dal campo infortunato dopo uno scontro con il giocatore del Cagliari Simeone. Ieri il difensore ha continuato la terapia di recupero. Secondo quanto scrive oggi l’edizione napoletana di Repubblica, ci sarebbero buone possibilità che il calciatore serbo possa essere recuperato per la partita in programma domenica al San Paolo contro il Brescia. Altrimenti toccherà a Luperto vista la squalifica a ...

Repubblica : i tanti cambi hanno costretto il Napoli a perdere tempo nella ricerca di equilibri : Il Napoli sbatte contro il muro difensivo del Cagliari, scrive Repubblica, che negli ultimi minuti beffa gli azzurri con la rete di Castro. Ancelotti cambia ancora 8 titolari e non lo ha fatto solamente per la necessità di destreggiarsi tra i numerosi impegni ravvicinati, ma anche con l’ambiziosa intenzione di trasformare a getto continuo la fisionomia del suo Napoli: per cercare di renderlo imprevedibile e di rimodellarlo in base alle ...

Repubblica : Napoli e Cagliari signore del turnover. 22 giocatori cambiati finora : Il turno infrasettimanale di campionato, scrive Repubblica, è un’occasione di mettere in campo chi non gioca sempre, chi ha avuto, finora, meno occasioni. Non sono in molti. Quest’anno, in Serie A, hanno giocato una partita dall’inizio 330 calciatori. Vuol dire che ognuno dei 20 club del campionato ha schierato almeno 5 titolari diversi nelle prime quattro giornate. In pratica ogni club ha cambiato quasi metà squadra. Soltanto ...

Repubblica : Rog al Napoli ha collezionato più gialli che complimenti : Questa sera Marko Rog sarà tra i titolari che Maran schierer° contro il Napoli al San Paolo. Sarà la prima gara da ex questa sera per lui che nei giorni scorsi aveva dichiarato “Non cerco rivincite, voglio solo avere la possibilità di giocare“ L’edizione di oggi di Repubblica Napoli riporta una statistica non proprio positiva del suo periodo in azzurro “Rog ha collezionato più cartellini (gialli) che complimenti per la ...