Nonna 67enne muore travolta da un Suv per salvare la nipote di 8 anni

(Di venerdì 18 ottobre 2019) A Iglesias, unae ladi ottosono state travolte da un’auto mentre attraversavano la strada. Anna Maria Fois, di 67, è morta durante il trasporto in ospedale. La, invece, è riuscita a salvarsi proprio grazie allache tempestivamente è riuscita a scostarla di qualche centimetro. Lastava accompagnando a scuola la bambina quando un Suv Ford è piombato su di loro, investendole non troppo distante dalle strisce pedonali. Il conducente, un giovane di 27, si è subito fermato per prestare soccorso. Secondo le ricostruzioni il giovane ha affermato di non averle viste. Come spiega anche il Corriere, lasi è accorta tempestivamente dell’arrivo dell’auto e ha spostato la bambina quel tanto che bastava per salvarla. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Polizia ...

