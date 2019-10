Momenti Perfetti di Giusy Ferreri è un invito a vivere “qui e ora” testo

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Torna in radiocon il nuovo singolo. Da oggi è disponibile in radio e in digital download il nuovo pezzo inedito di, scritto da Roberto Casalino e Niccoló Verrienti, prodotto da Francesco Katoo Catitti. Momentoè un’esortazione a concentrarsi suled; una cogliere l'attimo e ail presente per apprezzare davvero quelle piccole cose semplici che in realtà costituiscono i “” della vita. Nelbrano ci sono quindi una serie di riferimenti ai "" da non sottovalutare e da assaporare giorno per giorno, concentrandosi sulle piccole cose che fanno grande la vita. "Ti ho incontrato per caso ma ti ho amato per scelta, ora diamoci tempo, non avere fretta" cantanel nuovo pezzo dal mood autunnale che si discosta parecchio dai tormentoni estivi ai quali siamo ...

