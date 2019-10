Leopolda 10 | prima volta di Renzi fuori dal Pd Saluto agli “alleati” di governo | “Qui

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Inizia con Matteoche passa tra il pubblico a prendersi gli abbracci dei suoi sostenitori, al suono di musica rock, l’edizione 2019 della, nella storica location dello scalo ferroviario fiorentino. È il primo anno in cui l’ex presidente del Consiglio sale sul palco dell’evento come leader di un partito diverso dal Pd: “Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano al passato o al presente, certamente perderanno il futuro”, è la massima di John Fitzgerald Kennedy che campeggia in uno dei grandi cartelloni con frasi di personaggi celebri sul cambiamento e sul fascino del nuovo inizio sistemati ai lati della navata centrale dell’ex stazione. Oggi,arriva allanon più come esponente Dem, ma come fondatore di Italia Viva. E pochi minuti dopo aver preso la parola inizia subito ad attaccare Matteo Salvini, con il quale si è ...

lucianonobili : La #Leopolda più attesa. La casa da cui tutto è partito e da cui tutto ricomincia. La decima. Ma anche la prima. Pa… - sergiosaia : RT @Coord_Precari: La #leggeMadia contro il #precariatodistato x la prima volta include anche #AR e #contrattoflessibili??@TeresaBellanova… - Italia_Notizie : Leopolda 10, da Firenze la diretta della convention di Italia Viva: la prima di Renzi senza il Pd -