Le reti 5G in Europa a rischio attacchi di Stati esteri

Accordo tra Hughes e Telespazio per fornire reti a banda larga satellitare per la mobilità e le imprese in tutta Europa : Hughes Europe, una divisione di Hughes Network Systems, LLC (Hughes), e Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) hanno annunciato oggi un Accordo per proseguire la collaborazione nella fornitura di reti e servizi per le comunicazioni satellitari. L’Accordo permette alle due aziende di unire le competenze di Hughes nella tecnologia e nei servizi spaziali e l’esperienza e il know-how di Telespazio che dal Centro spaziale del ...