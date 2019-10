Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Un’icona di bellezza e di candore. Parliamo naturalmente diche, insieme al principe William, sono in Pakistan per il tour ufficiale del paese e ogni giorno stanno apparendo in pubblico alle prese con impegni lavorativi e incontri ufficiali.Neanche a dirlo, ad attirare le attenzioni dei media sono soprattutto i look della Duchessa, che in più di un’occasione ha scelto di rendere omaggio alla terra che la ospita con degli abiti tradizionali, anche se per una serata di gala ha preferito qualcosa di più “occidentale”, ovvero un lungo vestito con le paillettes. Questa mattina ha fatto visita a una moschea e non ha potuto fare a meno di togliersi le scarpe appena è entrata, seguendo la tradizione locale. Ilchehanno notato? Non solo portava lo smalto rosso, un colore contrario all’etichetta, ma aveva anche delle calze color carne in bella vista. Continua a ...

Noovyis : (Kate Middleton celestiale in un meraviglioso abito verde. Ma tutti notano quel dettaglio sui suoi piedi) Playhitm… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Continua la sfilata di Kate in Pakistan... Ecco le foto ?? - Francescarlandi : Kate Middleton e il principe William d’Inghilterra in Pakistan visitano il Villaggio SOS 'Insieme, in questo Villag… -