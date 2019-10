Il compagno don Camillo | trama | cast e curiosità dell’ultimo film con Fernandel e Gino

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Ultimo capitolo della saga cinematografica ultradecennale dedicata ai personaggi del ciclo Mondo piccolo, inventati dallo scrittore Giovanni Guareschi, Ildonè il quinto episodio della serie dicon done Peppone e va in onda sabato 19 ottobre alle 21.15 su Rete Quattro. La pellicola, diretta nel 1965 da Luigi Comencini, sarebbe dovuta essere in realtà solo la penultima, ma Done i giovani d’oggi (1970) rimase incompiuto per via della malattia che colpì. Ildon, il trailer Ildon, laBrescello, il paese di done Peppone, viene gemellato con una cittadina russa. Una delegazione municipale, guidata dal sindaco, si reca perciò nella patria del socialismo reale per perfezionare il gemellaggio. A essa, sotto mentite spoglie, si aggrega anche il parroco, ansioso di cogliere gli aspetti ...

