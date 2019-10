Elenco appuntamenti settimana in Consiglio Regionale

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Roma – Il presidente Buschini ha convocato per giovedì 24 ottobre alle ore 11 la seduta n. 41 deldel Lazio per la prosecuzione dell’esame dei punti già all’ordine del giorno: -Testo unificato concernente “Disciplina dell’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente” delle seguenti proposte di legge: -Proposta di leggen. 148 del 13 maggio 2019, concernente: Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente; -Proposta di leggen. 45 del 5 luglio 2018, concernente: Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili ex art. 1, comma 2, d.lgs 81/2000 e dei lavoratori di cui alla d.g.r. 1799 del 01/08/2000 nell’ambito di politiche attive del lavoro; -Proposta di leggen. 153 del 16 maggio 2019, concernente: Disciplina ...

