Scienza dei sistemi complessi | a Iain D Couzin e David Gruber il Premio

Fine vita - Conte : “Non ho dubbi sul diritto alla vita - ma dubito esista un diritto alla morte. Giusto obiezione di coScienza dei medici” : “È Giusto che ci sia un confronto sereno, serio, in Parlamento. Non voglio far pesare la mia opinione personale: da giurista e da cattolico mentre non ho dubbi che esista un diritto alla vita, perno di tutti i diritti della persona, dico che è da dubitare ci sia un diritto alla morte“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, in un’iniziativa organizzata da Affaritaliani.it.” ...

Notte dei ricercatori - in 27 Paesi la festa della Scienza dedicata al clima e al patrimonio culturale. Tanti gli eventi in Italia : Laboratori aperti in 116 città per favorire il dialogo tra cittadini e scienziati, eventi in 27 Paesi – Italia compresa – che includono anche mostre e proiezioni cinematografiche dedicate al clima e al patrimonio culturale. Sono questi i temi cardine della Notte Europea dei ricercatori, la grande festa della scienza che tutti gli anni promuove conoscenza e divulgazione. L’iniziativa è finanziata dalla Commissione europea nell’ambito ...

Sciopero 27 settembre sui cambiamenti climatici. La Scienza e la politica - gli allarmi e le buone prassi : ecco le idee dei nostri blogger : Cortei in 130 Paesi nel mondo e in 160 città italiane. Tutti in piazza per lo Sciopero globale che chiude la Week for Future, iniziata venerdì scorso e organizzata nelle stesse giornate in cui all’Onu era in corso il vertice sul clima. Studenti, attivisti e cittadini oggi scendono di nuovo per le strade dopo gli strike del 15 marzo e del 24 maggio col sostegno anche del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti (M5S), che ha invitato i ...

Notte dei Ricercatori : alla scoperta della Scienza con il CNR : Un appuntamento fisso anche per il Consiglio nazionale delle ricerche, la Notte dei Ricercatori, evento indetto dalla Unione Europea per sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto le nuove generazioni sul ruolo della scienza per lo sviluppo della società. La manifestazione si terrà il 27 settembre in molte sedi del Cnr, che partecipa a sei dei nove progetti finanziati dalla Ue per la Notte (Meet, Bright, Society, Sharper, Ern Apulia e ...

Scienza dei sistemi complessi : a Iain D. Couzin e David Gruber il Premio Lagrange : Studiare la straordinaria complessità del mondo animale per comprendere meglio i meccanismi che regolano la vita sul pianeta, compresa la nostra. È il terreno su cui si muovono i due vincitori dell’edizione 2019 del Premio Lagrange – Fondazione CRT. Il massimo riconoscimento internazionale per la Scienza dei sistemi complessi, istituito dalla Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino e coordinato dalla Fondazione ISI – Istituto per ...

Scienza per tutto lo Stivale - arriva la Notte Europea dei Ricercatori : La Scienza si prepara a invadere l’Italia con circa 400 eventi sparsi per tutto lo Stivale: torna anche quest’anno la Notte Europea dei Ricercatori coordinata da Frascati Scienza per avvicinare giovani, adulti e bambini alle meraviglie della Scienza e della ricerca. Da oggi è online una prima parte del ricco programma di eventi della Settimana della Scienza (dal 21 al 28 settembre) che culminerà venerdì 27 settembre con la Notte ...

Scienza e religione sono collegate alla magia : ecco tutti i punti in comune che le legherebbero dall’inizio dei tempi : Quante volte si confondono esoterismo, religione, Scienza e magia? Negli ultimi anni, abbiamo visto crearsi piccole sette di adepti o di estremisti, che, incalzando le proprie credenze, hanno provato a screditarsi le une con le altre, minando alla base i principi reciproci. La verità è che, facendo un’analisi approfondita su Scienza, religione e magia, è possibile tangere dei punti in comune che potrebbero far pensare che, se in antichità ...