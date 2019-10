Reddito di cittadinanza | intesa raggiunta | assunti i 471 navigator campani

"Via il Reddito di cittadinanza - con quei soldi un bonus di 1000 euro in busta paga" : La mozione di Forza Italia: moltiplicare per tre le risorse destinate alla riduzione del cuneo fiscale. "Se venisse...

Reddito di cittadinanza - raggiunta l’intesa con la Campania sull’assunzione dei 471 navigator : Dopo tre mesi di attesa, anche i 471 navigator che hanno vinto il concorso in Campania potranno cominciare a lavorare e assistere nella ricerca di un impiego i beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il governatore Vincenzo De Luca, dopo aver negato per 90 giorni un contratto a tempo determinato a queste persone, ha rotto le sue resistenze. Sono servite le proteste dei navigator e lo sciopero della fame di quattro di loro prima di arrivare a ...

Manovra - ecco la mozione : “abolire il Reddito di cittadinanza per dare 1.000€ in più nella busta paga di ogni lavoratore” : Taglio “reale” al cuneo fiscale per dare mille euro in più ai lavoratori e tetto alla pressione fiscale in Costituzione. Sono due delle iniziative lanciate da Forza Italia e presentate stamani in una conferenza stampa alla Camera. “La posizione di Forza Italia è chiara, non di protesta ma realista e di proposta. Se dovesse passare questa Manovra ogni mattina gli italiani avranno accanto uno Stato che non li prenderà per mano ma ...

Reddito di cittadinanza : beneficiari non rispondono alle chiamate. I casi : Reddito di cittadinanza: beneficiari non rispondono alle chiamate. I casi Tra le polemiche ancora in corso sul Reddito di cittadinanza spiccano quelle che riguardano i beneficiari che approfittano del sussidio statale per non lavorare o, parimenti, pur ricevendo il sostegno economico lavorano, ma in nero. Quest’anomalia ha portato alla possibilità di alcuni correttivi da attuare alla misura proprio al fine di evitare tali effetti ...

Reddito di cittadinanza : Calenda “è pieno di disfunzioni - totale stortura” : Reddito di cittadinanza: Calenda “è pieno di disfunzioni, totale stortura” Il Reddito di cittadinanza è stato uno degli argomenti dibattuti nel corso dell’ultima puntata di Di Martedì in onda su La7 del 15 ottobre 2019 e condotta dal giornalista Giovanni Floris. Su questo e altri punti si sono confrontati l’ex ministro Carlo Calenda di Siamo Europei e l’ex sottosegretario Claudio Durigon della Lega. Reddito di ...

Reddito di cittadinanza - la reazione del "furbetto" beccato a lavorare (in nero) : Ismaele La Vardera, inviato del programma Le Iene, va da due palermitani che oltre all'assegno mensile del Reddito di...

Le Iene : inviato aggredito dai furbetti del Reddito di cittadinanza : È stato uno dei cavalli di battaglia del primo Governo Conte, quello costituito dall’alleanza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Si sta parlando del reddito di cittadinanza, venuto alla luce poco più di un anno fa, esattamente il 28 settembre del 2018, con lo scopo di contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale e di sostenere economicamente circa un milione di disoccupati, in attesa che venga completato un percorso ...

Reddito di cittadinanza (e non solo) : il progetto dell'Inps "per tutti" : Un buon numero di cittadini, molti sono clochard, avrebbe diritto a trattamenti e prestazioni di sostegno (Reddito di...

Percepisce il Reddito di cittadinanza - ma la compagna lavora : Percepiva il reddito di cittadinanza ormai da diversi mesi. Peccato, però, che il sussidio lo avesse ottenuto avvalendosi di dichiarazioni false. Si tratta di un uomo di 48 anni di Monreale, un Comune in provincia di Palermo. Il 48enne, infatti, aveva dichiarato di essere privo di fonti di reddito ed unico componente del nucleo familiare. I carabinieri della stazione San Martino della Scale hanno accertato, però, che l’uomo conviveva di fatto ...

Manovra : Mulè - ‘via Reddito cittadinanza e più tagli a cuneo fiscale’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Di fronte a una Manovra che cambia continuamente pelle, non trova coperture e introduce quotidianamente nuove tasse, una proposta di facile buon senso arriva da Forza Italia: perché non si elimina il reddito di cittadinanza, misura assistenzialista che già ha rilevato tutta la propria inutilità, e non si destinano risorse importanti al taglio del cuneo fiscale? Più lavoro e meno assistenzialismo, ...

Reddito di cittadinanza - nuova stretta per colpire i furbetti : ipotesi disattivazione della card : Il governo rosso giallo, a caccia di risorse, si prepara a inserire nella prossima legge di Bilancio una serie di modifiche al Reddito di cittadinanza. Il tutto allo scopo di aumentare il più...

Agatina Arena - la cantante neomelodica incide un disco con i soldi del Reddito di cittadinanza : denunciata per truffa aggravata : Ha utilizzato i soldi del reddito di cittadinanza per realizzare il sogno della sua vita: incidere un disco. Per questo Agatina Arena, cantante neomelodica di Librino, in provincia di Catania, è stata denunciata dalla polizia per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: da luglio scorso percepiva il reddito di cittadinanza, per un valore di 709 euro al mese. La “regina di Palermo”, così si fa chiamare la ...

Reddito di cittadinanza : Richetti “non va riconfermato - Pd incoerente” : Reddito di cittadinanza: Richetti “non va riconfermato, Pd incoerente” Il Reddito di cittadinanza continua a tenere banco nel dibattito politico: Matteo Richetti ha recentemente criticato il suo ex partito per il sostegno alla misura targata 5 stelle. Reddito di cittadinanza: le critiche di Richetti Lasciato il Pd in seguito all’alleanza di governo siglata con il Movimento, Richetti si è lanciato in un’aspra critica agli ex colleghi di ...