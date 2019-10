Navigator campani | è svolta | ?i 471 saranno assunti dall' Anpal

Rdc : Provenzano - ‘buona notizia sblocco stallo 471 Navigator in Campania’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – La giornata si apre con una buona notizia: lo stallo sui 471 navigator in Campania è finalmente sbloccato. Grazie Vincenzo De Luca e presidente Parisi di Anpal che in questi minuti firmano un accordo. Ricordiamocelo: il lavoro è dignità. E buon vento”. Così in un tweet il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano.L'articolo Rdc: Provenzano, ‘buona notizia sblocco ...

**Rdc : Catalfo - raggiunta intesa su Navigator Campania** : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Esprimo il mio personale apprezzamento per il raggiungimento di un’intesa fra Anpal Servizi e Regione Campania riguardo l’assunzione, da parte di Anpal Servizi, dei 471 Navigator vincitori della selezione pubblica che offriranno assistenza tecnica ai cittadini campani, beneficiari di Reddito di Cittadinanza e non solo”. E’ il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ad annunciare ...

Concorso Navigator Anpal : 1650 posti nei Centri per l'Impiego in Sicilia e Campania : Quello del ''navigator'' è un nuovo ruolo professionale istituito mediante il provvedimento del Reddito di Cittadinanza 2019 al fine di sostenere e assistere i cittadini nella ricerca di un lavoro. Il compito principale del navigator, detto anche tutor del reddito di cittadinanza, è quello di aiutare un cittadino disoccupato dal momento in cui viene accolto presso i Centri per l'Impiego fino al momento dell'assunzione. La nuova figura ...

Navigator Campania - 471 vincitori in protesta : ancora nessuna assunzione : “Laureati, selezionati, disoccupati”, questo il testo scritto su uno degli striscioni dei manifestanti “incatenati” davanti a Palazzo Lucia, sede della Regione. Il 5 Settembre i 471 vincitori del Concorso Navigator Campania si sono uniti per chiedere di essere contrattualizzati e prendere servizio nei Centri per l’Impiego interessati alla selezione. Già a maggio la selezione dei Navigator Campania sembrava avesse ...

Navigator Campania - 471 vincitori in protesta : nessuna contrattualizzazione : “Laureati, selezionati, disoccupati”, questo il testo scritto su uno degli striscioni dei manifestanti “incatenati” davanti a Palazzo Lucia, sede della Regione. Il 5 Settembre i 471 vincitori del Concorso Navigator Campania si sono uniti per chiedere di essere contrattualizzati e prendere servizio nei Centri per l’Impiego interessati alla selezione. Già a maggio la selezione dei Navigator Campania sembrava avesse ...

Reddito - stop allo sciopero della fame dei quattro Navigator campani : “Siamo in grave stato di salute. Ma non ci hanno ascoltato” : “Rilevato il grave stato di salute degli scioperanti e sollecitati dalle preoccupazioni delle famiglie, nonché sotto imposizione del personale medico abbiamo deciso di porre fine allo sciopero della fame”. Così i quattro navigator campani che da lunedì 26 agosto manifestano contro il governatore Vincenzo De Luca, reo di “non firmare la convenzione” che permetterebbe l’assunzione del personale negli uffici per ...

Campania - alcuni Navigator "fantasma" iniziano lo sciopero della fame : Campania, alcuni navigator "fantasma" iniziano lo sciopero della fame In Campania c'è stato il maggior numero di richieste per il reddito di cittadinanza, eppure la fase due della misura rischia di non partire perché la Regione non ha firmato la convenzione necessaria per le assunzioni: da qui la protesta dei 471 ...

Campania - continua sciopero della fame dei Navigator "fantasma" : Campania, continua sciopero della fame dei navigator "fantasma" Eclatante protesta dei 471 navigator della Campania, che ha visto più richieste per il reddito di cittadinanza, dove la fase due della misura rischia di non partire perché la Regione non firma la convenzione necessaria per le ...

Reddito - quattro Navigator della Campania in sciopero della fame contro De Luca : “Non firma convenzione per farci lavorare” : Nuova protesta dei 471 navigator della Campania contro la decisione del governatore Vincenzo De Luca di non firmare la convenzione con Anpal Servizi necessaria perché i vincitori del concorso possano iniziare il loro percorso formativo e lavorativo. Indispensabile per dare il via al Patto per il lavoro che costituisce la fase due delle legge sul Reddito di cittadinanza, che in Campania coinvolge 170mila famiglie. Da oggi a turno saranno in ...

I Navigator assunti in Campania per il Reddito di cittadinanza cominciano lo sciopero della fame : Non si ferma la protesta dei navigator della Campania, i 471 vincitori di concorso che però non possono iniziare il loro lavoro nei centri per l'impiego locali per la mancata firma della convenzione tra la Regione e l'Anpal. Una querelle che va avanti da aprile scorso, quando il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, esplicitò che non avrebbe avallato il passaggio alla fase due della legge sul Reddito di cittadinanza per non creare altro ...

Reddito di cittadinanza - i nodi aperti : Navigator Campania - immigrati e centri impiego : La prossima settimana per il Reddito di cittadinanza dovrebbe partire la fase 2. Il condizionale è tuttavia ancora d’obbligo vista la crisi di governo e la mancanza, ancora, di alcuni provvedimenti attuativi

Reddito di cittadinanza - i Navigator campani in sciopero della fame da lunedì : Resta irrisolto il nodo della campania, che non ha firmato la convenzione. Dal 2 settembre partiranno intanto le convocazioni per la ricerca di una occupazione

Rdc - Navigator campani annunciano lo sciopero della fame : Mentre a Roma sono tutti impegnati nella gestione della crisi di Governo, in campania i vincitori del concorso per la posizione di navigator continuano la loro lotta per iniziare a lavorare. Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, non ha infatti ancora firmato la convenzione per consentire ai vincitori del concorso di iniziare il loro lavoro come previsto dalla riforma che ha istituito il Reddito di Cittadinanza.Disperati e ...

Navigator della Campania : il 26 agosto sciopero della fame in difesa del diritto al lavoro : Da lunedì 26 agosto scatterà lo sciopero della fame per i Navigator della Campania. I vincitori del concorso ormai da circa due settimane stanno lottando contro la decisione del governatore Vincenzo De Luca, il quale si è rifiutato di firmare la convenzione bilaterale con Anpal-Servizi riguardante la contrattualizzazione. La protesta dei vincitori campani I 471 Navigator campani lunedì prossimo terranno un sit-in dinanzi alla sede della Regione ...