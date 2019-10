Manovra | arriva la sugar tax | ma sarà solo sulle bevande zuccherate | escluse le merendine

«Evasometro» : con la Manovra arriva il Grande Fratello fiscale (con anonimato) Bonus facciate e contanti : tutte le misure : I dati su fatture, su transazioni o consumi saranno resi anonimi. Ma si attiverà un algoritmo in grado di incrociare i dati. Le incongruenze verranno segnalate e potranno dare luogo ad accertamenti

Manovra - arriva la lotteria dello scontrino per chi utilizza le carte di credito : previsti premi elevati : La lotta all'evasione prevista dal governo Pd e Cinque Stelle sembra serrata, tanto da inserire all'interno della Manovra economica diversi incentivi all'uso della carta di credito. E così approda anche la lotteria degli scontrini per chi paga con bancomat e altri tipi di carta che esulano dal conta

Manovra - nel 2020 arriva il “Bonus Facciate” : ecco come funzionerà : Nasce il ‘Bonus Facciate‘, il nuovo beneficio fiscale introdotto in legge di Bilancio dal Ministro per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini per rilanciare gli investimenti per il restauro e il recupero delle facciate di palazzi e condomi’ni. Una misura che servira’ a dare un nuovo volto alle citta’ italiane. “Nella legge di bilancio – scrive su Twitter il ministro ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Manovra 2020 : arriva l'ok del Cdm - 16 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Manovra 2020, arriva l'ok del consiglio dei ministri alla legge di bilancio: i dettagli, 16 ottobre 2019,

?Manovra - ok "salvo intese" al dl fiscale e alla legge di bilancio Arriva la lotteria per chi utilizza le carte di credito : multa a chi non le accetta. Uso contante da 3.000 a 1.000 euro : Un lungo e «impegnativo» Consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L'accelerazione arriva a...

?Manovra - arriva la lotteria per chi utilizza le carte di credito : multa a chi non le accetta. Uso contante da 3.000 a 1.000 euro : Qualcosa è rimasto nel limbo, come l'inasprimento delle pene per i grandi evasori. Qualcosa si è aggiunto lungo la strada, come la tassa sulla fortuna. Qualcosa è stato...

Manovra - “carta bimbi” : arriva un nuovo sussidio da 400 euro per sostenere le rate dell’asilo : Per l'assegno, che potrebbe essere erogato già nel 2020, il governo stanzierebbe un altro miliardo rispetto a quello già messo a disposizione per i finanziamenti agli asili nido. Con la carta bimbi, inserita nel Fondo unico per la famiglia, si andrebbe ulteriormente a diminuire per le famiglie le rate dell'asilo per i propri figli. Per i nuclei a basso redditto queste potrebbero essere addirittura azzerate con la nuova misura.Continua a leggere

Manovra - arriva la plastic tax : “Vogliamo una legge di Bilancio che guardi a un futuro più verde” : Nella Manovra che verrà discussa domani in Consiglio dei ministri potrebbe arrivare una stretta sulla plastica: una tassa che potrebbe arrivare a 0,2 euro per ogni chilogrammo di imballaggi o involucri plastici e che si inserisce nella serie di misure "verdi" che sta intraprendendo il governo. ""Se parliamo di legge di Bilancio, la prima cosa che vogliamo fare è che tutte le correzioni sulle tasse si devono fare per dare ai nostri figli e nipoti ...

Manovra - slitta a domani il Cdm. M5S insiste su taglio cuneo e no aumento tasse. Arriva la plastic tax per contenitori e imballaggi : Sconto a chi paga con carte di credito o bancomat idraulico e parrucchiere. Cambia il meccanismo di "cashback" immaginato per premiare chi fa acquisti con sistemi di pagamento...

Manovra - arrivano bonus idraulico e parrucchiere : nuovi sconti per chi paga con carta : Il cashback potrebbe cambiare forma: il governo sta pensando di introdurre, attraverso la Manovra, alcune nuove detrazioni fiscali che varrebbero, però, solamente per chi paga con carta o bancomat. L'ipotesi è che questo cashback si realizzi con uno sconto fiscale su alcune spese, come il parrucchiere, l'idraulico e il ristorante, che potrebbe andare dal 10% al 19%.Continua a leggere

Manovra - arriva il Fondo famiglia. Di Maio : “Quota 100 non si tocca - io non creo altri esodati” : Vertice di maggioranza nella notte a Palazzo Chigi per limare le ultime coperture della Manovra: partirà dal 2020 l'assegno unico da 240 euro al mese per ogni figlio all'interno di un "Fondo famiglia". Italia Viva propongono l'abolizione di Quopta 100 per recuperare risorse, ma Luigi Di Maio e Nunzia Catalfo fanno muro.Continua a leggere

Manovra - arriva la Carta unica : si potrà fare tutto (anche pagare) con carta d’identità elettronica : Il governo vuole introdurre la carta unica: una tessera da utilizzare come documento d'identità, patente di guida, tessera sanitaria e anche strumento di pagamento e per prelevare contanti. La novità, annunciata a Fanpage.it dal sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa, è che potrebbe non servire una nuova tessera da fornire ai cittadini, ma sarà possibile fare tutto attraverso la carta d'identità elettronica.Continua a leggere

Manovra - cosa cambia : meno detrazioni su casa e sanità (ma non sui mutui) Arrivano «cash back» e «bonus Befana» : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

Manovra da 14 miliardi : la metà arriva dalla lotta all’evasione. No aumento Iva : In precedenza il premier Conte aveva assicurato che sono stati trovati i 23 miliardi necessari a neutralizzare l’aumento dell’Iva