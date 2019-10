La Turchia si accorda con gli Usa | Pence | ' Cessate il fuoco in Siria per 5 giorni'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Nelle ultime ore sembra che si sia trovato un accordo circa la controversa situazione di tensione in. Il vice-presidente americano Mike, in visita in, ha incontrato il presidente turco Erdogan per dissuaderlo dall'idea di continuare ad attaccare la popolazione curda e trovare una soluzione. I due, dopo un lungo confronto, sono finalmente arrivati ad un accordo. Secondo quanto affermato da, adesso lacesserà ilper cinqueper permettere alla popolazione curda, e alle sue truppe militari, di fuggire e di poter cercare un luogo sicuro in cui rifugiarsi dagli attacchi. Anche i curdi hanno accettato questo accordo ed il comandante del YPG, Mazloum Kobani, ha affermato che farà di tutto per rispettare tale intesa, promettendo che anche le città di Ras al-Ayin e Tal Abyad, principali centri di scontri, lo avrebbero fatto. Intanto, l'Osservatorio ...