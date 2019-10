Johnson trova l’accordo con l’Ue sulla Brexit Ora fuori la lavagna | si va ai Comuni

Brexit - governo battuto : dal Parlamento ok a legge per trovare un accordo con l’Ue. Johnson : “Mozione per elezioni anticipate” : Il premier Boris Johnson lo aveva dichiarato nei giorni scorsi: se la mozione delle opposizioni contro una Brexit no-deal – il cui senso è di trovare un accordo e posticipare l’uscita dalla Ue oltre il 31 ottobre – fosse stata approvata, allora avrebbe chiesto le elezioni anticipate. Uno scenario che ora è sempre più vicino, con un probabile ritorno alle urne fissato per il prossimo 14 ottobre dopo la resa dei conti che si è ...

Brexit - governo battuto : dal Parlamento ok a legge per trovare un accordo con l’Ue. Johnson : “Mozione per elezioni anticipate” : Il governo Tory di Boris Johnson e’ stato battuto stasera ai Comuni nel primo, cruciale voto sulla legge anti-no deal sottoposta dagli oppositori per cercare di obbligare il premier britannico a chiedere all’Ue un nuovo rinvio della Brexit, in mancanza d’accordo, oltre il 31 ottobre. L’aula ha dato l’ok – con 328 si’ e 301 no – a una contestata mozione trasversale volta a togliere ...