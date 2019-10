Il costume di Joker di Joaquin Phoenix è rosso e non viola

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Quanti di voi hanno notato ildi? In pochi giorni dall’uscita nelle sale, ildi Todd Phillips eè diventato uno dei film più discussi e virali dell’anno. È stato definito come il cinecomic più apprezzato al mondo e inizia già ad accumulare premi, a partire dal Leone d'oro del Festival di Venezia, mentre il nome diè accreditato alla vittoria dell’Oscar 2020. Dopo averlo visto non si può che ammettere di essersi trovati di fronte a uno dei film più interessanti del decennio, grazie all’originalità con cui sono state analizzate la psicologia e le origini di. Phillips ha affrontato il progetto partendo dall’idea di allontanarsi il più possibile dall’immaginario cinematografico dei supereroi e dei loro antagonisti coltivato negli ultimi anni ...

