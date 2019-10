Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Appassionati e professionisti del nuoto saranno felici di sapere che hanno un nuovo strumento hi-tech a disposizione per misurare le loro prestazioni in vasca, così come nelle acque libere. Si tratta di2, il nuovodiimpermeabile fino a 5 atmosfere, che monitora la frequenza cardiaca sott’acqua, la distanza, il passo, il numero e l’ampiezza delle bracciate, il tipo di stile. Insomma, è il prodottosu misura per gli amanti del nuoto.2 è dotato di GPS, proprio per permettere all’utente di allenarsi fuori dalla vasca della piscina, in acque libere, registrando comunque tutte le informazioni sulla sessione di allenamento. Iapprezzeranno anche la nuova funzione che traccia automaticamente le pause e le ripetute, senza dover fare nulla.2 è già in vendita tramite il sito ufficiale del produttore a un prezzo di 249,99 euro, ...

TutteLeNotizie : Garmin Swim 2 è lo smartwatch fatto apposta per i nuotatori - Noovyis : (Garmin Swim 2 è lo smartwatch fatto apposta per i nuotatori) Playhitmusic - - HDblog : RT @HDblog: Garmin Swim 2, lo smartwatch non touch per il nuoto costa 250 euro -