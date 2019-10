Besate | bus con a bordo bambini finisce fuori strada | feriti 7 bimbi

Incidente a Besate - autobus con 30 bambini esce di strada : 7 feriti lievi|Foto |Diretta : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Incidente a Besate - autobus con trenta bambini a bordo esce fuori strada : 7 feriti lievi : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Besate - bus carico di bambini finisce fuori strada : 7 feriti lievi : Un autobus della linea Abbiategrasso-Motta Visconti con circa 40 passeggeri tra cui alcuni bambini tra i 10 e i 12 anni a bordo è uscito di strada sulla statale 527 all'altezza di Besate (Milano). Sette persone tra adulti e bambini sono state portate in ospedale con lievi contusioni. Lo rende noto il 118. L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30. I soccorritori hanno comunque dichiarato "la maxiemergenza" proprio per l'alto numero dei ...

Bus con 30 bambini esce di strada e si ribalta a Besate : sette feriti : In autobus con trenta bambini a bordo è uscito di strada e si è ribaltato poco fa sulla strada statale 527 a Besate, in provincia di Milano. La notizia è stata diffusa dal...

Incidente a Besate - autobus con trenta bambini a bordo esce fuori strada : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Milano - un bus con bambini a bordo esce di strada a Besate : “Tutti in buone condizioni”. Areu dichiara maxiemergenza : Un pullman con a bordo numerosi bambini è uscito di strada sulla statale 527 a Besate, nel Milanese. Secondo le prime informazioni, tutti sono in buone condizioni. L’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha però dichiarato la maxiemergenza per la gravità dell’evento, visto il numero elevato di bambini coinvolti. L'articolo Milano, un bus con bambini a bordo esce di strada a Besate: “Tutti in buone condizioni”. Areu ...

Besate - bus carico di bambini finisce fuori strada : stanno tutti bene : Un autobus con numerosi bambini a bordo è uscito di strada a Besate (Milano), sulla statale ss527. I bambini coinvolti nell'incidente sono tutti in buone condizioni, però i soccorritori hanno comunque dichiarato "la maxiemergenza" proprio per l'alto numero dei coinvolti, e non dunque per la gravità dell'accaduto.