Assopannelli : “Sostenere ed incentivare sviluppo della pioppicoltura” : Roma, 17 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Sostenere ed incentivare lo sviluppo della pioppicoltura, che rappresenta per l’Italia la più significativa fonte interna di legname per l’industria”. Questo l’appello rivolto alle istituzioni da Nicoletta Azzi, presidente di Assopannelli, l’associazione di FederlegnoArredo che rappresenta le aziende italiane produttrici di pannelli e semilavorati in legno, ...