Al cinema i soldati assassini di The Kill Team | una storia vera

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Serena Nannelli Il calvario interiore di una giovane recluta americana in Afghanistan, connivente, suo malgrado, delle efferatezze commesse dai suoi commilitoni. Ogni tanto capita di imbattersi in opere che sanno restare addosso come "The" di Dan Krauss. Quando si esplorano gli orrori della guerra, interrogandosi su concetti come quello di giustizia e di senso morale, del resto, è difficile restare indifferenti. La vicenda al centro del film, su cui il regista aveva già realizzato un premiato documentario nel 2013, è tratta dalla recente cronaca giudiziaria statunitense e riguarda lo scandalo dell'omicidio volontario di civili afgani commesso da alcuni militari. Messi al bando facili sentimentalismi e ricatti emotivi, "The" ricostruisce i fatti senza fronzoli e, con accattivante intensità, cerca di far luce su certi angoli bui del sistema militare. Il ...

