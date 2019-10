Aids | in Italia primo anti-Hiv “2 in 1” ViiV Healthcare

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019), azienda globale specializzata nell’Hiv a maggioranza GlaxoSmithKline, in partecipazione con Pfizer Inc. e Shionogi Limited, lancia oggi inla combinazione dolutegravir più rilpivirina (dolutegravir 50mg/rilpivirina 25mg), indicata per il trattamento dell’infezione da virus dell’Hiv-1 negli adulti in soppressione virologica, in un regimeretrovirale stabile da almeno sei mesi, con nessuna storia di fallimento virologico e con nessuna resistenza nota o sospetta a qualsiasi inibitore non nucleosidico della trascrittasi inversa o inibitore dell’integrasi. La combinazione dolutegravir/rilpivirina è ilregime completo a 2 farmaci (2DR) di– informa una nota – un’unica compressa giornaliera che associa a dolutegravir (), l’inibitore dell’integrasi (Ini) più prescritto al mondo, all’inibitore non ...

