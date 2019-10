Violenza sessuale a Londra | due studenti italiani condannati | uno di loro sviene in aula

Kiran Maccali - l’ex concorrente del Grande Fratello condannato per Violenza sessuale : Ve lo ricordate Kiran Maccali, il “Principe” del Grande Fratello 12, protagonista del reality nell’edizione in onda nel 2011 su Canale 5? Il 32enne bergamasco di origini indiane è stato condannato a due anni e due mesi di carcere per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, una 37enne che lo aveva denunciato, come riferisce Brescia Oggi. Il pm aveva chiesto per lui una condanna a sei anni e sei ...

Bari - dottoressa denuncia Violenza sessuale : imputato prosciolto - querela presentata in ritardo : Antonella Cafagna, gup del Tribunale di Bari, ha prosciolto un uomo accusato di aver stuprato una dottoressa in servizio in un ambulatorio di guardia medica della provincia di Bari. Secondo il giudice la donna non avrebbe tempestivamente presentato la querela, facendolo cioè oltre il termine dei sei mesi previsto dalla legge dell'epoca.Continua a leggere

50enne abruzzese molesta anziana su autobus a Forlì - arrestato per Violenza sessuale : Forlì-Cesena - arrestato dai Carabinieri di Forlì con l'accusa di violenza sessuale. Protagonista della vicenda un 52enne abruzzese - disoccupato e senza fissa dimora con diversi precedenti sempre per violenza sessuale - che venerdì scorso, a bordo di un autobus, ha pesantemente molestato una donna di 70anni. La donna è riuscita a divincolarsi mentre il 52enne è precipitosamente sceso dal mezzo pubblico. Grazie alla ...

Milano - minaccia e stupra ragazza di 19 anni in strada : arrestato 49enne per Violenza sessuale : Si è avvicinato e l’ha minacciata di morte con una bottiglia di vetro, poi l’ha colpita con schiaffi e pugni e l’ha stuprata. Emilio Graviel Baldes, 49 anni di nazionalità peruviana, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale. Vittima una sua connazionale di 19 anni, che ha provato a difendersi e divincolarsi ma non è riuscita a liberarsi dalla presa. L’episodio è avvenuto a Milano, in via Pasteur, all’1.30 ...

Messina : Violenza sessuale su disabile - condannato a 4 anni e due mesi : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Quattro anni e due mesi di carcere per aver costretto un disabile a vedere materiale pornografico e a subire palpeggiamenti. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato per violenza sessuale su disabile, con sentenza passata in giudicato, un uomo di 52 anni. Gli abusi risalgono al 2012, quando l’uomo, approfittando delle mansioni che ricopriva in un centro riabilitativo, in più occasioni ...

India - ragazza denuncia ex ministro del Bharatiya Janata Party per Violenza sessuale : arrestata dalla polizia per estorsione : La donna che aveva denunciato per violenza sessuale Swami Chinmayanand, guru religioso ed’ex ministro federale Indiano del partito governativo Bharatiya Janata Party (BJP), è stata arrestata con l’accusa di estorsione, nello stato Uttar Pradesh. Lo riferisce la polizia alla BBC. Sempre la polizia ha reso noto che, assieme alla ragazza, sono stati arrestati e incriminati per ricatto tre compagni suoi di studio e amici della ragazza: ...

Domenica In - Gina Lollobrigrida : "Io e la mia Violenza sessuale - una sofferenza ancora viva oggi" : Una lunga intervista quella rilasciata da Gina Lollobrigida a Mara Venier, questo pomeriggio a Domenica In. Un'intervista fortemente voluta dalla stessa Gina per poter finalmente raccontare la verità su ciò che le sta accadendo in questi ultimi anni, ossia del suo "vero amico", come lo definisce lei, Andrea Piazzolla, il suo giovane collaboratore del quale tanto si era già parlato in passato poiché la famiglia di Gina, i figli e i nipoti in ...

Nuoro - tentata Violenza sessuale durante la “Notte bianca” : individuato e indagato l’aggressore : È stato individuato l’uomo che ha tentato di abusare di una giovane donna a Nuoro, nella notte fra il 14 e il 15 settembre. Per identificarlo sono stati determinanti l’aiuto della vittima – una donna di 31 anni – e le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona. Ora è indagato per violenza sessuale. La sua identità resta per il momento riservata. Il sostituto procuratore Giorgio Bocciarelli, titolare ...

Nuoro - tentata Violenza sessuale durante la “Notte Bianca”. Indagini in corso per trovare l’aggressore : Si era addormentata in macchina ed è stata svegliata da un aggressore, che ha cercato di violentarla. È successo a Nuoro, in piazza Su Connottu, durante la “Notte Bianca” fra sabato 14 e domenica 15 settembre. La notizia è stata riportata dai media locali. Vittima una donna del posto di 31 anni, che è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Una volta soccorsa, è stata portata all’ospedale San Francesco, dove le sono stati ...