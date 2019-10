Sicilia | un tavolo tecnico per il Po-Fesr 2014-2020 2

Sicilia : un tavolo tecnico per il Po-Fesr 2014-2020 : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Istituito presso il Dipartimento regionale delle Attività produttive il tavolo tecnico consultivo permanente del Po Fesr 2014/2020. Il nuovo organismo avrà il compito di favorire l’interpretazione univoca da parte di tutti i soggetti coinvolti degli avvisi a valere sul

Comuni : L. Orlando - 'tavolo tecnico su problemi Sicilia' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "L'assemblea di oggi ci offre l'occasione per chiedere al governo regionale e al governo nazionale l'immediata attivazione di un tavolo tecnico per affrontare in maniera concreta i mille problemi di questa nostra regione che non solo penalizzano gli enti locali ma, sopr

Editoria : crisi al Giornale di Sicilia - un tavolo alla Regione (2) : (AdnKronos) – Tre le proposte avanzate dalla Slc Cgil Palermo: la digitalizzazione dell’archivio storico, che metterebbe a disposizione del mondo i 160 anni di storia del Giornale; l’accesso ai fondi di Agenda digitale europea, di Agenda digitale Sicilia e del programma quadro Europa creativa, che finanzia progetti culturali; l’istituzione di un tavolo tecnico per pianificare, a partire dal prossimo appuntamento a ...

Editoria : crisi al Giornale di Sicilia - un tavolo alla Regione : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – Un tavolo alla Regione Siciliana per affrontare la situazione critica del Giornale di Sicilia. In un incontro che si è svolto oggi presso la sede dell’assessorato regionale al Lavoro, sono emerse le prime proposte per il rilancio della storica testata attraverso il potenziale delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A darne notizia è la Slc Cgil Palermo che, dopo la ...

Sicilia : tavolo al Mit su cantieri - Cancelleri 'forte spirito collaborativo' : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Un "incontro dal forte spirito collaborativo con l’interesse comune di passare a risvolti concreti per una risoluzione definitiva delle difficoltà che hanno portato allo stato attuale". Così il vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri ha commentato il ta

Infrastrutture : domani al Mit tavolo tecnico su crisi cantieri Siciliani : Roma, 25 set. (AdnKronos) - Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri ha convocato per domani al Mit un tavolo tecnico sulla crisi dei cantieri siciliani della Agrigento-Palermo e della Agrigento-Caltanissetta. Il vice ministro, oltre ai tecnici del ministero, si le

Aeroporti : Fit Cisl Sicilia - ‘subito tavolo su Birgi o sarà protesta’ (2) : (AdnKronos) – Le segreterie regionali dei tre sindacati confederali, aggiunge Fit Cisl, “hanno provato a discutere con il governo regionale ma sia il presidente Musumeci che l’assessore ai Trasporti Falcone non hanno avuto ancora il tempo di trattare adeguatamente il tema”.“Il governatore – sottolinea il sindacato – ha fatto susseguire nel tempo una serie di dichiarazioni rassicuranti: prima un ...

Aeroporti : Fit Cisl Sicilia - ‘subito tavolo su Birgi o sarà protesta’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “E’ necessario fissare urgentemente punti certi sul futuro dello scalo Trapani Birgi. Attendiamo ancora l’incontro con la Regione che era stato fissato e poi rinviato lo scorso 6 agosto. Se il tavolo non verrà presto riconvocato, porteremo i lavoratori a protestare a Palermo”. Fit Cisl Sicilia interviene così sul futuro dell’aeroporto di Trapani Birgi. “Il traffico ...

Sicilia : istituito tavolo tecnico su brucellosi e tubercolosi - M5S 'falliti i piani regionali' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Siamo riusciti a far attivare a livello ministeriale il tavolo sulla brucellosi e la tubercolosi in Sicilia. Da troppo tempo le malattie animali stanno compromettono in maniera grave l'intero comparto zootecnico Siciliano con gravi ripercussioni sull'intera economia i