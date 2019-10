Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La collaborazione tra ASsi consolida sempre di più. Da oggi, infatti, i clienti dellapotranno acquistare iufficialianche suNow e riceverli in finestre di due ore a scelta. Come usufruire del servizio? Basta andare su www.now.it e inserire il CAP della zona in cui si … L'articolo, isuNow

FinancialSs : Roma, i prodotti giallorossi disponibili su Amazon Prime Now nella Capitale #calcio #finanza - CalcioFinanza : Roma, i prodotti giallorossi disponibili su Amazon Prime Now nella Capitale - Elibusy76 : @rubio_chef @IFAD @IFADnews Se sei a Colombo immagino che le ricette riguardino i prodotti locali. Sono curiosa! An… -