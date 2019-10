Qual è il top di gamma 2018 che si è svalutato di più? Ce lo dice questo studio su

SQualificati Serie C - Reggina stangata : inibizione Taibi - stop De Rose e multa salata : Squalificati Serie C – Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo il turno di terza Serie italiana andato in scena nel weekend. Costa caro il derby alla Reggina. Inibiti il ds Taibi, il team manager Patti e il dg Gianni, fermato un turno De Rose e multata la società. Di seguito l’elenco dei soggetti sanzionati. CALCIATORI 2 GIORNATE Arrighini (Alessandria) Mane (Fermana) Zamparo (Rimini) 1 GIORNATA Riva (Albinoleffe) Rolando ...

Siria - Conte : “Fermare l’export di armi non basta. L’Italia appoggerà Qualsiasi iniziativa che porti allo stop dell’offensiva turca” : Il blocco dell’export di armi alla Turchia non basta. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla a margine della presentazione del Rapporto Cnr e torna a commentare l’iniziativa di alcuni Paesi europei nei confronti di Ankara, dopo l’invasione del Rojava, regione del nord-est Siriano: quella del blocco della vendita di armamenti “è un’iniziativa doverosa, ma non ci può affatto appagare – ha dichiarato ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 ottobre 2019 : Il finale di Rosy Abate 2 la serie piega Tale e Quale e Show nel trending topic : Auditel 11 ottobre 2019, Rosy Abate 2 raggiunge più di 15.000 Tweet nell'ultima puntata Rosy Abate 2 la serie chiude la stagione conquistando letteralmente in trending topic italiano. L’hashtag ...

Giro di Lombardia 2019 - Vincenzo Nibali nelle retrovie. Cos’è successo allo SQualo? Condizione non al top e una borraccia… : Non è stato il Giro di Lombardia di Vincenzo Nibali quello odierno. Anzi, è stato decisamente il suo peggior Lombardia da tempo immemore a questa parte. La gara dello Squalo è formalmente terminata sul Civiglio, dopo un piccolo incidente che lo ha costretto a perdere per un attimo le ruote del gruppo, sul quale, successivamente, è rientrato per qualche istante, prima di vedersi costretto ad alzare bandiera bianca in via definitiva quando i big ...

MotoGp - Petrucci mastica amaro : “ci manca ancora Qualcosa per tornare a lottare per la top-5” : Il ternano ha commentato con un filo di amarezza il nono posto ottenuto nel Gran Premio della Thailandia Danilo Petrucci ha chiuso al nono posto il Gran Premio della Thailandia, nonostante partisse dalla seconda fila sulla griglia di partenza. Il pilota umbro ha iniziato fin da subito a girare con gli stessi tempi del gruppo in lotta per la sesta posizione, ma non è riuscito a recuperare il gap da Rossi, che lo precedeva, ed ha tagliato il ...

MotoGp – Quartararo in estasi - Viñales incazzato e Marquez… assente : le parole dei top-2 dopo le Qualifiche in Thailandia : Lo spagnolo della Honda non si presenta nel parco chiuso per un problema con la tuta, restano dunque Quartararo e Viñales ed esprimere le proprie sensazioni dopo le qualifiche del Gp della Thailandia Pole position e record della pista per Fabio Quartararo in Thailandia, il francese chiude davanti a tutti le qualifiche di Buriram tenendo alle proprie spalle Maverick Viñales e Marc Marquez. AFP/LaPresse Quarta partenza al palo per il rookie ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 ottobre 2019 : Rosy Abate 2 stacca Tale e Quale show nel trending topic - Bake Off Italia in tendenza con oltre 5.000 Tweet : Social Auditel 4 ottobre 2019: Tale e quale show primo nel trend, ma l'hashtag ufficiale di Rosy Abate 2 batte tutti Rosy Abate 2 la serie, giunta alla penultima puntata, continua a crescere sui Social ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Qualifiche - risultati e classifiche prima giornata. Cina sugli scudi - De Jesus e Derwael al top : A Stocccarda (Germania) è andata in scena la prima giornata di qualificazioni femminili dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Sono scese in pedana le prime sei suddivisioni, domani toccherà alle ultime sei per definire così il quadro delle nove formazioni ammesse alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e delle qualificate alle varie finali di questa rassegna iridata. CONCORSO A SQUADRE – Cina al comando con 169.161 punti, le asiatiche hanno ...

MotoGp – Petrucci ottimista : “fuori dalla top 10 per Qualche millesimo - ma posso rientrare fra i migliori 5” : Danilo Petrucci chiude 11° le FP2 del Gp della Thailandia: il pilota Ducati crede comunque di avere delle buone possibilità per finire in top 5 Fuori dalla top 10 per qualche millesimo, l’11° posto lascia l’amaro in bocca a Danilo Petrucci. Intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo le Fp2 del Gp della Thailandia, il pilota Ducati fa il punto della situazione spiegando comunque di avere delle buone chance di finire fra i ...

Quali sono i tre top brand del 2019 in Italia? Ecco la classifica Ipsos : Ipsos, leader mondiale per quanto riguarda le indagini di mercato, ha nuovamente stilato la classifica dei “Most Influential brand 2019” a seguito di una indagine di mercato che ha visto il coinvolgimento di 4550 italiani. La classica del 2019 non presenta grossissimi cambiamenti rispetto a quella dell’anno scorso, anche se sono presenti alcuni dati che vale la pena analizzare. Se Google, Amazon e WhatsApp continuano a ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 6^ giornata : Qualcuno fermi Gomez - Castrovilli e Ribery scatenati : La Serie A inizia ad entrare nel vivo, con il posticipo di ieri si è conclusa anche la sesta giornata del massimo campionato italiano. Turno pieno di gol e spettacolo, con diversi calciatori che come ogni settimana si sono distinti per giocate e prestazioni importanti. CalcioWeb ha scelto, dunque, la TOP 11. Andiamola ad analizzare. Nonostante una grande prestazione, ed una numerosissima Serie di parate, nulla ha potuto Berisha contro la ...

Ascolti TV | Social Auditel 27 settembre 2019 : Tale e Quale show avanti ma Rosy Abate 2 la serie riduce le distanze nel trending topic : Social Auditel 27 settembre 2019, Rosy Abate riduce le distanze da Tale e quale show, è testa a testa nel trending topic Secondo duello del venerdì sera Social tra Rosy Abate 2 la serie e Tale e quale ...

Motocross delle Nazioni : Italia nella top 5 in Qualifica : Motocross delle Nazioni: l’Italia centra la top 5 in qualifica Sabato positivo per la Maglia Azzurra al Motocross delle Nazioni. Sulla sabbia olandese di Assen, resa umida dalla pioggia caduta a intermittenza, i piloti Italiani hanno conquistato la quinta posizione al termine delle manche di qualifica. nella prima heat – riservata alla classe MXGP – la moto di Ivo Monticelli si è spenta all’abbassarsi del cancelletto. Il pilota ...