PUBG consentirà di lanciare oggetti ai compagni di squadra e armi da mischia per

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La quinta stagioneè alle porte e la sua prima patch è attualmente disponibile sui test server. L'update pesa 8.7GB ed aggiunge, tra le altre cose anche un nuovo Survivor Pass.La più grande novità è la possibilità diaidi. Questo può essere fatto con munizioni ocurativi. Potete richiedere l'oggetto che desiderate utilizzando lo strumento di comunicazione aggiunto di recente e il vostro compagno didovrà semplicemente premere un pulsante per lanciarvi automaticamente quello che volete. Se siete a portata di mano, l'articolo verrà aggiunto al vostro inventario, altrimenti cadrà a terra.Lo stesso vale per ledache possono essere lanciate per danneggiare i nemici, il che significa che ora potete raccogliere ledaper usarle in seguito comelanciabili. Un'altra caratteristica importante è l'arrivo dei ...

