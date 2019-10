MyCIA è l’app italiana che vi dice dove mangiare il vostro piatto preferito

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) In occasione World Food Day è disponibile l’app, uno strumento italiano gratuito per Android e iOS che aiuta le persone a trovare il ristorante perfetto per le proprie preferenze o esigenze alimentari. È stata creata dall’imprenditore Pietro Ruffoni, Amministratore Delegato di HealthyFood, lo stesso che nel giugno scorso creò la Carta d’Identità Alimentare, un documento digitale che registra preferenze ed esigenze alimentari di chi lo compila. C’è chi ama la pasta alla carbonara o quella cacio e pepe, chi è celiaco, vegano o crudista. Le esigenze e le preferenze alimentari sono fondamentali nella scelta del ristorante in cui pranzare o cenare. Per questo nasce l’app, che sfrutta un sofisticato algoritmo per trovare i piatti più adatti all’utente, filtrando e ordinando locali e menù in base ai gusti e alle esigenze personali espressi durante la ...

