MotoGP | GP Giappone 2019 | Andrea Iannone e l’Aprilia | una scommessa fin qui persa

Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “E’ un weekend importante per noi. Dobbiamo risolvere i nostri problemi” : Valentino Rossi si proietta al pRossimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2019 con tanta voglia di riscatto. A Motegi (Giappone), il campione di Tavullia deve assolutamente trovare la quadra per sperare di essere della partita per il podio. In un campionato che ha già premiato Marc Marquez, vincitore dell’ottavo titolo iridato in carriera, l’intenzione di Valentino è di aggiornare la statistica della top-3, ferma alla gara di ...

Quart'ultimo round della stagione per la MotoGP, che vola a Motegi per il GP del Giappone, in diretta esclusiva domenica 20 ottobre alle ore 8.00 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472). Sabato le qualifiche: Moto3 alle 5.30, Moto2 alle 6.30 e MotoGP alle 8.05.

MotoGP - GP Giappone 2019 : la stagione fallimentare di Jorge Lorenzo. Un feeling mai nato con la Honda ed il confronti umiliante con Marquez : Mancano quattro appuntamenti alla conclusione del Mondiale MotoGP 2019. La stagione, dopo il trionfo di Marc Marquez, non ha più spunti di interesse particolari in questo suo ultimo scorcio. Alcuni piloti cercheranno gloria e, se possibile, qualche successo di tappa. Ce n’é uno, invece, che non vede l’ora che tutto questo si conclusa. Jorge Lorenzo sta segnando nel calendario, tacca dopo tacca, l’avvicinamento al Gran Premio di ...

MotoGP – Meregalli lancia la carica in casa Yamaha : “siamo determinati a dare spettacolo ai fan giapponesi” : Meregalli carico e motivato in vista del Gp del Giappone: le parole del team director Yamaha alla vigilia della gara di Motegi La Yamaha arriva in Giappone, dove ha inizio il Trittico asiatico: domenica si corre a Motegi, davanti al pubblico di casa del team ed i piloti e lo staff vogliono far bene. “Il Gp del Giappone è sempre un round importante per noi, perchè è la gara di casa della nostra fabbrica. E’ anche l’inizio del ...

MotoGP – Vinales ottimista in vista del Gp del Giappone : “mi sento bene con la mia moto” : Vinales positivo e fiducioso in vista del Gp del Giappone: le parole dello spagnolo delal Yamaha alla vigilia della gara di Motegi Inizia il trittico asiatico: la MotoGp torna in pista a Motegi, dove domenica si corre il Gp del Giappone. Prima gara da campione del mondo per Marquez, che non ha intenzione di dormire sugli allori, pronto a portare in Honda anche i titoli Costruttori e Team. Reduce dal terzo posto in Thailandia, Vinales vuole ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Motegi. Ducati spesso molto competitiva nel recente passato : Continua la trasferta asiatica del Motomondiale, ormai entrato nella finestra conclusiva di quello che è stato un lungo e intenso campionato del mondo 2019; a dieci giorni dalla Thailandia infatti si vola verso Motegi, dove nel prossimo fine settimana è in programma il GP del Giappone. Marc Marquez ha chiuso matematicamente i conti lo scorso Gran Premio e si è laureato per l’ottava volta campione del mondo della MotoGP, ampliando un ...

MotoGP - Marc Marquez : “Speciale arrivare in Giappone con il titolo già vinto” : Il Mondiale è già chiuso, almeno in chiave vittoria finale. Marc Marquez ha messo il punto esclamativo e ora può godersi la festa. Lo spagnolo vola in terra nipponica per il GP del Giappone di MotoGP con già il titolo in tasca: non vuole però fermarsi, provando a portare la Honda sul tetto del mondo in chiave costruttori. Le sue parole alla vigilia riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Non vedo l’ora di correre: è una sensazione ...

MotoGP – Marquez non dorme sugli allori : “in Giappone per spingere - mancanco ancora 2 titoli” : Marquez non vede l’ora di tornare a spingere: lo spagnolo in Giappone per incontrare tutti gli uomini Honda in fabbrica La MotoGp torna protagonista e lo fa in Giappone, dove ha inizio il trittico asiatico. Marquez, reduce dalla vittoria in Thailandia, arriva a Motegi da fresco vincitore dell’ottavo titolo Mondiale in carriera e non vede l’ora di poter ringraziare tutti gli uomini in Honda che hanno reso questo traguardo ...

MotoGP - Nakagami rinnova con la Honda LCR : il giapponese però salterà le ultime gare di questa stagione : Il pilota giapponese ha firmato con la Honda anche per il 2020, nonostante debba chiudere anticipatamente il suo 2019 per un problema alla spalla Takaaki Nakagami sarà un pilota della Honda LCR anche nella prossima stagione, è ufficiale infatti il rinnovo del pilota giapponese con il team di Lucio Cecchinello per il 2020, restando al fianco di Cal Crutchlow. Una notizia positiva ma anche una negativa per il nipponico, che dovrà saltare le ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Motegi. Due successi e undici podi - quel duello con Lorenzo nel 2010… : Dopo un weekend di pausa il Mondiale MotoGP torna protagonista a partire da venerdì 18 fino a domenica 20 ottobre con il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima e quartultima tappa della stagione. Il Motomondiale fa tappa a Motegi per il 22° anno consecutivo, anche se dal 2000 al 2003 il circuito della prefettura di Tochigi è stato sede del Gran Premio del Pacifico (il GP nipponico andava in scena a Suzuka). Il nove volte campione del mondo ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : inizia il trittico asiatico - gli avversari di Marc Marquez in cerca di gloria : Dopo aver ampiamente festeggiato il meritatissimo titolo di Marc Marquez, il Mondiale 2019 di MotoGP si trasferisce dall’altra parte del globo per il consueto trittico di gare autunnali. Si inizierà nel prossimo fine settimana con il Gran Premio del Giappone, quindi senza soluzione di continuità toccherà a Australia e Malesia, prima del “rompete le righe” finale di Valencia a metà novembre che darà poi l’arrivederci al GP ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Motegi : Il Circus del Motomondiale torna protagonista nel prossimo fine settimana (18-20 ottobre). Nella classe MotoGP, Marc Marquez ha fatto suo il titolo iridato, portando a otto i Mondiali in bacheca, ma di sicuro la sua fame di vittoria non si è esaurita. L’iberico vorrà vincere e divertirsi in pista, in sella alla Honda. Ecco che nell’appuntamento di casa della scuderia nipponica le motivazioni per far bene ci sono tutte e Marc, quindi, ...

MotoGP - si torna in pista in Giappone per il Gp di Motegi : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Il Motomondiale è pronto a tornare in pista per l’appuntamento Giapponese, in programma nel prossimo week-end sul tracciato di Motegi Si avvicina il sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, in programma nel prossimo week-end sul tracciato di Motegi. Dopo l’assegnazione del titolo piloti in Thailandia a Marc Marquez, il circus fa tappa in Oriente per il Gran Premio del Giappone. Il pilota della Honda non è sazio di ...

