Lorella Cuccarini e Matano | irruzione dietro le quinte Cos’è successo

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Albertoraccontano cos’èlede La vita in diretta stamattina Terza puntata de La vita in diretta oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, trasmessa a partire dall’orario tradizionale (ossia le 16.50), quindi senza l’anteprima delle ore 16.00, cancellata per via del ritorno de Il paradiso delle signore. E i due conduttori, Alberto, hanno aperto la puntata di oggi de La vita in diretta spiegando ai telespettatori sintonizzati su Rai1 cos’èquesta mattinaledel programma, dove un personaggio molto amato dal pubblico fa fatto una sorta di “”. Noi siamo al centro di produzione Rai di via Teulada. Ci sono molti amici che girano qui, in questi studi. E uno di loro stamattina, mentre prendeva il caffè, ha fatto un video per noi… ha infatti asserito ...

pietroraffa : Ora spuntano Giletti e Lorella Cuccarini ed entrano gridando: 'QUI IN ITALIA NON SI VOTA MAI!' #portaaporta - TvTalk_Rai : Torna #tvtalk! Ospiti nella puntata di sabato 12 ottobre #EnricoMentana, Mara Maionchi, Antonio Luca Di Bella, Lore… - zazoomblog : “Ah, è per Matano”. Lorella Cuccarini visibilmente infastidita a La vita in diretta. Gelo in studio… -