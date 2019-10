Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Si tornerà a ballare sotto la 'Piramide' di vetro del. La discoteca di Riccione, tra le più famose della riviera, conosciuta in tutta Europa come centro della musica tecno e house, è pronta a riaprire. Stando a quanto riportato dall'edizione riminese de "Il resto del Carlino", nelle scorse ore il nuovo proprietario dell'immobile, Enrico Galli, ha siglato un accordo di otto anni per la sua gestione e ha annunciato che la discoteca potrebbe essere riaperta già a. Stesso nome e programma a lungo termine Il neo patron delè anche proprietario una delle discoteche storiche della riviera romagnola, l"Altromondo Studios'. Galli ha assicurato che il locale verrà ristrutturato e potrebbe essere riaperto prima dell'estate, con un progetto a lungo termine e di ampio respiro. Gli amanti della night life possono stare tranquilli: ilmanterrà il suo ...

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Cocoricò, possibile la riapertura a Pasqua - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Cocoricò, possibile la riapertura a Pasqua - SkyTG24 : Cocoricò, possibile la riapertura a Pasqua -