Baby 2 e la frase ' la sciogliamo nell' acido?' | il regista si difende | Gergo di

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Nel primo episodio della seconda stagione di, che Blogo ha avuto modo di visionare in anteprima e che sarà disponibile su Netflix a partire da venerdì prossimo, 18 ottobre, Ludovica, interpretata da Alice Pagani, chiede a Chiara (Benedetta Porcaroli) "la dobbiamo sciogliere l’?", con riferimento all'ex ragazza di Damiano (Riccardo Mandolini). Una battuta che potrebbe scatenare polemiche, considerando che la odiosa pratica è negli ultimi anni sempre più associata ai troppi casi di femminicidio avvenuti nel Paese.2, dalla scuola negli alberghi: "Non è serie su prostituzione, ma è catartica per le ragazze che la guardano" Presentati i nuovi episodi della teen serie italiana di Netflix2 e la'la?', ilsi: "di ragazzine è anche più spinto" ...

