Ue : metro Catania - Bruxelles premia Sicilia per migliore progetto : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - La Sicilia tra le regioni italiane scelte dalla Commissione europea per la comunicazione dei migliori progetti realizzati con i fondi Ue. Un riconoscimento al buon utilizzo dei fondi strutturali e alla capacità di interagire con Bruxelles. Ha preso il via oggi a Catani

Ue : metro Catania - Bruxelles premia Sicilia per migliore progetto (2) : (Adnkronos) – “La campagna ‘ ha spiegato Salvai – si è sviluppata nel 2019 in cinque Paesi e 35 Regioni europee, tra queste la Sicilia. Insieme alla Regione abbiamo scelto un progetto che fosse altamente simbolico del buon uso dei fondi europei. Posso testimoniare che il supporto avuto dalla Regione Sicilia non ha eguali in altre regioni”. La campagna di comunicazione ha come elemento caratteristico il totem ...

Catania : da Regione 400mln per metropolitana (2) : (AdnKronos) - Tre le aree progettuali di finanziamento, la prima riguarda le opere civili e gli impianti connessi e ammonta a 286 milioni di euro; la seconda, relativa agli impianti ferroviari e alle tecnologie, è di 91,5 milioni di euro; la terza, che prevede le somme a disposizione dell’amministra

Catania : da Regione 400mln per metropolitana : Palermo, 19 ser.(AdnKronos) – Via libera della Regione siciliana al finanziamento di 400milioni di euro per il completamento della metropolitana di Catania, tra piazza Stesicoro e l’aeroporto. I lavori riguarderanno un percorso di quasi sette chilometri, interamente in galleria, con la realizzazione di otto stazioni ferroviarie. L’opera, facente parte dell’azione 4.6.1 del Po Fesrs 2014/2020, rientra in un progetto ...