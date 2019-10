Regione Abruzzo | M5s denuncia la moltiplicazione di poltrone nella società partecipata

Regione Abruzzo - campagna per il turismo con foto delle Maldive. M5s : “Schiaffo al territorio e compenso esagerato” : Una campagna regionale per promuovere il turismo in Abruzzo fatta (anche) con foto delle Maldive, e con solo il 40% del budget della campagna digital dedicato alle inserzioni pubblicitarie e il resto come “ compenso per la gestione della campagna . Un compenso veramente esagerato”. La denuncia arriva dal deputato Andrea Colletti e del consigliere regionale Francesco Taglieri, entrambi del Movimento 5 Stelle, che sono partiti dalla ...

Anno scolastico 2019/20 - i numeri nella Regione Abruzzo : L'Aquila - Sono 173.096 gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che il 16 settembre 2019 , data ufficiale stabilita dal calendario regionale, torner Anno in aula. Molte Istituzioni scolastiche del territorio regionale, in base all’autonomia, h Anno stabilito di anticipare di qualche giorno la ripresa delle lezioni. Sono 51.544 gli studenti della provincia di Chieti, 45.154 nella provincia di Pescara, 39.854 nella provincia di Teramo e ...

Marsilio - rilancio per sanità Abruzzo Presidente Regione annuncia novità sulle nomine ASL : Pescara - Il Presidente della Regione Marsilio ha assicurato che nelle prossime ore verrà chiuso il cerchio sulle nomine riguardanti la Sanità. "Abbiamo già individuato i nuovi dirigenti di due ASL e per altre due stiamo attendendo per Teramo che il dottor Fagnano prenda servizio come direttore del Dipartimento e faremo quindi il bando. Fagnano a dire il vero non ha ancora preso servizio proprio per assicurare la ...