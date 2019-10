Primo trapianto al mondo di vertebre umane a Bologna

In Italia il Primo trapianto al mondo di vertebre umane : al Rizzoli di Bologna - intervento su paziente con tumore osseo : Una diagnosi di tumore osseo con la prospettiva di andare incontro a paralisi, dolori invalidanti e anche al rischio di morte. Per salvare una vita è stato compiuto un intervento mai tentato prima, per un nuovo primato tutto Italiano. All’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, per la prima volta al mondo una parte di colonna vertebrale è stata sostituita da quattro vertebre umane. Un intervento straordinario condotto dall’equipe del ...