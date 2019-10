Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Come individuare e sopravvivere alle fake news? Come scrivere un articolo musicale o un’intervista a una grande rock star? Come raccontare con le immagini gli scenari di guerra? E infine, come condensare gli eventi del giorno in una vignetta? A queste domande rispondono i migliori del loro campo con le “”, il nuovo format realizzato daProduzioni. Antonioe Silvia D’Onghia ci conducono nel mondo delle fake news, che sono sempre esistite, dal caso Montesi (1953) al caso Cucchi, passando per il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Andreaci guida nel mondo della critica musicale spiegando come si realizza un articolo di critica musicale, il ruolo delle stroncature e la sua esperienza al cospetto di un mostro sacro come il frontman dei Pink Floyd, Roger Waters. Fabio Bucciarelli ci mostra l’importanza delle immagini nel ...

ilfattovideo : Masterclass, su Loft in esclusiva le lezioni degli esperti: Padellaro e D’Onghia, Scanzi, Bucciarelli, Natangelo - Noovyis : (Masterclass, su Loft in esclusiva le lezioni degli esperti: Padellaro e D’Onghia, Scanzi, Bucciarelli, Natangelo)… - iloft : Da oggi c'è un nuovo modo per condividere il sapere, non perdere gli insegnamenti dei migliori esperti di ogni sett… -