Lo straordinario trapianto di vertebre su un uomo colpito da tumore osseo

Fonte : agi

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il primoal mondo diumane è stato realizzato all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna su un paziente di 77 annida cordoma, forma maligna di. Nell'intervento chirurgico senza precedenti, eseguito lo scorso 6 settembre, una parte di colonna vertebrale è stata sostituita da quattroumane. L'rischiava la paralisi e la morte. Operato con successo, è stato dimesso, dall'ospedale dopo circa un mese tornando a casa sulle proprie gambe, camminando senza dolore. Attualmente non deve seguire una terapia analgesica specifica. I sanitari hanno consigliato un antinfiammatorio al bisogno ma per ora non è stato necessario. A guidare l'equipe è stato il direttore della chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo del Rizzoli, Alessandro Gasbarrini. La banca del tessuto muscolo-scheletrico della Regione ...

